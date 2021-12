"Zadzwonił i zapytał, czy Doleżala trzeba zwolnić". Legenda o sytuacji polskich skoczków

W niedzielę w Engelbergu zobaczyliśmy kolejny tej zimy słaby konkurs w wykonaniu Polaków. Punkty zdobyło trzech naszych skoczków - 15. Piotr Żyła, 16. Kamil Stoch i 19. Paweł Wąsek. Ale trudno się cieszyć z takich wyników.

A już zupełnie nie ma powodów do radości z tego, co pokazali pozostali - 39. był Klemens Murańka, 42. Dawid Kubacki, a Andrzej Stękała i Jakub Wolny odpadli w kwalifikacjach.

To był ostatni konkurs przed 70. Turniejem Czterech Skoczni. Teraz nasza kadra wróci do kraju i będzie trenowała na Wielkiej Krokwi. W piątek 23 grudnia w Zakopanem odbędą się mistrzostwa Polski.

Najpewniej po mistrzostwach poznamy nazwiska zawodników, którzy uzupełnią skład kadry na TCS. Na razie trener Michal Doleżal zdecydował, że trzy z sześciu miejsc zajmą Stoch, Żyła i Wąsek.

- Nie mówiłbym, że poza tą trójką nikt inny z naszych skoczków nie powinien jechać na Turniej. Mimo wszystko nie zniechęcałbym się. Oczywiście ja skoki będę oglądał zawsze, czy naszym idzie, czy nie idzie, bo ja mam skoki we krwi. A kibicom, którzy się niecierpliwią, radzę, żeby nie przestali wierzyć - mówi Wojciech Fortuna.

- Mamy grupę bardzo doświadczonych skoczków. Coś w niej pękło, ale to można posklejać. Jest ostatnia szansa i można ją wykorzystać - dodaje mistrz olimpijski z Sapporo z 1972 roku.

"Trzeba, żeby grupa trenowała ze swoim prawdziwym trenerem. Czeskim"

Co konkretnie Fortuna ma na myśli? - Do Turnieju zostało dziewięć dni. Kadra powinna poświęcić tydzień na spokojną, dobrą pracę na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Tam będą mistrzostwa Polski i przed nimi trzeba, żeby cała grupa mocno potrenowała ze swoim prawdziwym trenerem. Czeskim - mówi były mistrz.

Ta wypowiedź brzmi trochę zagadkowo. Chcąc rozwikłać, co Fortuna ma na myśli, przypomnijmy, że tydzień temu część kadry pojechała na Puchar Świata do Klingenthal razem z Michalem Doleżalem. A część - Kubacki, Stękała, Wolny i Murańka - wyjechała na treningi do Ramsau z asystentami Czecha - Maciejem Maciusiakiem i Grzegorzem Sobczykiem.

- W Ramsau grupa trenowała za krótko. Tu absolutnie nie wystarczą dwa-trzy skoki przez trzy dni [faktycznie każdy skoczył w Ramsau po pięć razy - red.]. Trzeba skakać codziennie do południa i po południu. Wierzę, że Doleżal będzie potrafił to poukładać, że to zaskoczy i na Turniej pojedzie odmieniona ekipa - przekonuje Fortuna.

"Dawid Kubacki spada jak zestrzelony ptak"

Były mistrz jest przekonany, że poza treningami kadra potrzebuje spokoju. - Niedawno zadzwonił do mnie dziennikarz i zapytał, czy Doleżala trzeba zwolnić. Chciał, żebym to powiedział. Usłyszał, że nie życzę sobie, żeby mi wkładał w usta takie słowa. Uważam zupełnie inaczej - Doleżalowi trzeba zaufać, dać mu pracować, on może wyciągnąć zespół z tego dołu - mówi.

W ocenie Fortuny w największy dół wpadł Kubacki. I trudno się z tym nie zgodzić. Mistrz świata z 2019 roku wystartował w siedmiu konkursach tej zimy a tylko raz zdobył punkty.

- Kamil zwykle na TCS jest gotowy i teraz też brakuje mu niewiele. Piotrek się poprawia, a Dawid wygląda najgorzej. Oczywiście on wie, że źle dojeżdża do progu, wie, że wychodzi nie pod tym kątem, bo do góry, a nie w przód i do góry. On teraz tak jedzie i tak wychodzi z progu, że każdy jego skok się nagle ucina. Kubacki spada jak zestrzelony ptak. To są duże błędy. Ale spokojny, dłuższy trening może doprowadzić do tego, że te błędy zdoła wyeliminować i wkrótce znów będzie latał jak wtedy, gdy wygrywał Turniej Czterech Skoczni - przekonuje Fortuna.

- Przed kadrą bardzo ważne dni. One muszą być porządnymi dniami treningowymi, bo jeśli teraz nie zaskoczy, to będzie bida. Później już będzie bardzo brakowało czasu na spokojny trening, igrzyska będą już lada dzień - kończy Fortuna.