Kobayashi zmiażdżył rywali w Engelbergu. Polacy nikogo nie zmiażdżyli

Kwalifikacje rozbudziły apetyty polskich kibiców na to, że w konkursie Kamil Stoch powalczy o podium w Engelbergu. Niestety już po pierwszym skoku naszego najlepszego zawodnika wiadomo było, że nic z tego nie będzie. Stoch skoczył 125,5 metra i po pierwszej serii plasował się w drugiej dziesiątce. W drugiej serii tylko nieznacznie poprawił ten rezultatu – 128,5 metra dało dopiero 16. miejsce.

Co zaskakujące, tym razem to nie Stoch był najlepszym Polakiem w konkursie. Odrobinę lepiej zaprezentował się Piotr Żyła. Nasz mistrz świata w sobotę nie zakwalifikował się do konkursu, a w niedzielę zajął 15. lokatę po dwóch, identycznych skokach na 128 metr zajął 15. pozycję. W drugiej dziesiątce konkursu znalazło się również miejsce dla Pawła Wąska, który po pierwszej serii był najlepszym z Polaków po skoku na 131,5 metra. W drugiej serii nie poradził sobie jednak z warunkami i skoczył tylko 117,5 metra. Wystarczyło to do zajęcia 19. pozycji.

Pozostała dwójka Polaków nie awansowała do serii finałowej. Znowu zawiódł Dawid Kubacki, który skoczył jedynie 110,5 metra i zakończył rywalizację na 42. miejscu. Klemens Murańka skoczył pół metra bliżej i zakończył zawody na 39. pozycji.

Walka o końcowe zwycięstwo była niezwykle emocjonująca. Po pierwszej serii prowadził Kilian Peier, a za nim byli Ryoyu Kobayashi i Karl Geiger. Wszystkich dzieliły bardzo małe różnice punktowe. Ostatecznie najlepszy okazał się Kobayashi, który wygrał przed Geigerem i Mariusem Lindvikiem. Peier zepsuł swoją próbę i skończył na najgorszym dla sportowca czwartym miejscu. Warto wspomnieć też o występie Halvora Egnera Graneruda, który po pierwszej serii zajmował dopiero 22. lokatę, ale w drugiej serii skoczył 138,5 metra i zakończył rywalizację na piątym miejscu.

Następny konkurs to już początek Turnieju Czterech Skoczni. Zawodnicy spotkają się w niemieckim Oberstdorfie.