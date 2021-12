Tak wygląda klasyfikacja PŚ w skokach po konkursach w Engelbergu. Awans Stocha

To nie tak miało wyglądać w Engelbergu. Polscy skoczkowie zawiedli w pierwszym konkursie w Szwajcarii, a jedynie dobry poziom utrzymał Kamil Stoch, notując szóste miejsce. Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli był jedynym naszym zawodnikiem, który awansował do drugiej serii. "Muszę szczerze powiedzieć, że coś mi w tym nie gra. Te skoki nie są na tyle złe, by tak to miało wyglądać" - komentował trener Michal Dolezal.

W niedzielę poprawa była widoczna jedynie w liczbie polskich skoczków z awansem do drugiej serii. Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem po pierwszej części był Paweł Wąsek z 11. pozycją, a poza nim awans wywalczył Kamil Stoch oraz Piotr Żyła. I to właśnie Żyła osiągnął najlepszy rezultat spośród Polaków w niedzielę, zajmując 15. miejsce na koniec konkursu.

PŚ w Engelbergu. Ryoyu Kobayashi zwycięzcą niedzielnego konkursu, traci mniej niż 100 pkt do Geigera

Najlepszy w niedzielnym konkursie w Szwajcarii okazał się Ryoyu Kobayashi, który po skokach na odległość 132,5 m i 136,5 m wyprzedził Karla Geigera o 12,2 pkt i Mariusa Lindvika o 12,5 pkt. Znaczny awans w klasyfikacji zanotował Halvor Egner Granerud, który po pierwszej serii znajdował się na 22. lokacie, a po skoku na odległość 138,5 m zajął ostatecznie szóste miejsce. Przed Norwegiem znalazł się jeszcze Killian Peier oraz Jewgenij Klimow.

Najliczniejszymi nacjami w czołowej dziesiątce byli Niemcy, Austriacy oraz Norwegowie, których reprezentowali odpowiednio Geiger oraz Markus Eisenbichler, Daniel Huber oraz Daniel Tschofenig i Lindvik z Granerudem. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata przewaga Geigera nad Kobayashim zmalała do 98 punktów. Stoch awansował z 12 na 11. miejsce, a najwięcej zyskał Paweł Wąsek, który awansował o siedem pozycji i obecnie zajmuje 41. miejsce.

Klasyfikacja generalna PŚ po niedzielnym konkursie w Engelbergu:

1. Karl Geiger - 594 punktów

2. Ryoyu Kobayashi - 496 punktów (-98)

3. Halvor Egner Granerud - 361 punktów (-233)

4. Anze Lanisek - 359 punktów (-235)

5. Stefan Kraft - 358 punktów (-236)

6. Marius Lindvik - 337 punktów (-257)

7. Marius Eisenbichler - 291 punktów (-303)

8. Killian Peier - 290 punktów (-304)

9. Cene Prevc - 262 punktów (-332)

10. Jan Hoerl - 240 punktów (-354)

11. Kamil Stoch - 216 punktów (-378)

28. Piotr Żyła - 81 punktów (-513)

39. Dawid Kubacki - 20 punktów (-574)

41. Paweł Wąsek - 13 punktów (-581)

44. Jakub Wolny - 8 punktów (-586)

48. Aleksander Zniszczoł - 5 punktów (-589)

49. Andrzej Stękała - 1 punkt (-593)

Klasyfikacja Pucharu Narodów po niedzielnym konkursie w Engelbergu: