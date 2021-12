Degrengolada polskich skoków. Totalne fiasko nagłej akcji ratunkowej

Powoli zaczyna brakować słów, by opisać jak źle dzieje się w polskiej kadrze. Poza Kamilem Stochem, który od początku sezonu broni honoru naszej reprezentacji nie ma nikogo, kto zapewniłby choćby równy i stabilny poziom w każdym kolejnym konkursie. W sztabie reprezentacji Polski narasta irytacja. Denerwują się także władze związku, a kibice aż kipią z wściekłości i coraz częściej pojawiają się głosy żądające głów trenerów. W tym momencie na pewno się to nie stanie, a w PZN nie ma nawet takiego pomysłu, by zwalniać szkoleniowców przed TCS czy igrzyskami, ale gdy sytuacja się nie poprawi, to marzec może być w naszej kadrze niezwykle gorącym okresem. Sztab reprezentacji Polski jeszcze może się cieszyć dużym zaufaniem, choć chyba wszyscy oczekują działań i przede wszystkim - identyfikacji problemów.

REKLAMA

Zobacz wideo Forma Kamila Stocha może eksplodować. Kluczowy niuans

Niestety, konkurs po konkursie naszym skoczkom idzie bardzo źle, a w niedzielę nie poszło nawet Kamilowi Stochowi, który mimo kapitalnego skoku w kwalifikacjach, w konkursie skoczył dużo gorzej i zajął 16. miejsce. Najlepszym z biało-czerwonych był Piotr Żyła, który był tuż przed Stochem. Promykiem nadziei jest 19. miejsce młodego Pawła Wąska, który od Klingenthal radzi sobie coraz lepiej. I tylko w jego przypadku możemy powiedzieć, że skacze powyżej tego, co oczekiwaliśmy przed sezonem. Mieliśmy trzech Polaków w dwudziestce, pierwszy raz w tym sezonie, ale nikt nie powie, że to dobry wynik, bo punktowo było niewiele lepiej niż w sobotę, gdy w finale był tylko szósty Stoch.

Nagła akcja ratunkowa nie wypaliła

Po sobotnim konkursie w Engelbergu wszyscy byli zdezorientowani. Michal Doleżal sam zresztą stwierdził, że kompletnie rozjeżdża mu się jego analiza skoków, z tym co widzi na liście wyników. Zdaniem Czecha takie próby w wykonaniu naszych skoczków na pewno nie powinny dawać aż tak słabych wyników. - Spotkaliśmy się od razu po sobotnim konkursie. Weźmiemy pod lupę sprzęt. Od butów po materiały kombinezonów. Będę szczery, coś nam w tym nie gra. Są błędy, ale z takimi skokami nie powinniśmy skończyć tych zawodów w taki sposób - powiedział trener Michal Doleżal w rozmowie ze Skijumping.pl

Kolejny raz w sezonie mocno intrygująco wypowiadał się na ten temat Kamil Stoch, który zarówno dla skijumping.pl, jak i dla TVP starał się napomknąć, że jest zdziwiony, jak idealne skoki musiałby wykonać, żeby stanąć na podium. A jeśli to dziwi tak doświadczonego i świadomego skoczka, jakim jest Stoch to, to dość mocno sugeruje, że jeden z problemów może być gdzieś indziej. Stoch nie jest skoczkiem, który będzie szukał winy w warunkach czy w sprzęcie, ale da się wyczuć, że zdaniem naszego najlepszego skoczka sztab musi popracować też nad sprzętem, który na raczej nie pomaga. Tylko że to nie rozwiąże wszystkich problemów.

Każdy skoczek skacze na innym sprzęcie. Każdy ma inne buty, inne wkładki, inne wiązania i inny kombinezon. Dobiera go pod siebie, pod swoje upodobania i odczucia. Tylko że sprzęt może tłumaczyć, że Stochowi brakuje trzech metrów do podium, ale nie tłumaczy tego, że Kubackiemu i innym do podium brakuje 30 metrów. W niedziele wszyscy skakali już w nowych kombinezonach, ale ten nie pomógł nawet Stochowi, który... skończył konkurs 10 miejsc niżej niż w sobotę.

Dlaczego Ramsau nie pomogło? Nie wszyscy byli za tym wyjazdem

Wielu kibiców, ekspertów, a także sam PZN upatrywał poprawy formy w awaryjnym zgrupowaniu w Ramsau. To tam skoczkowie mieli pracować nad powrotem do formy i ustabilizowaniem skoków. Mieli tam być od czwartku do poniedziałku, chociaż gdyby była taka potrzeba, to mogli tam zostać aż do zawodów w Engelbergu. Tylko że już w sobotę, po zaledwie trzech dniach (i łącznie pięciu treningach), trenerzy podjęli decyzję o skróceniu zgrupowania, a zawodnicy wrócili w niedzielę do Wisły. Wydaje się, że 700-kilometrowy wyjazd na obóz i powrót po zaledwie czterech dniach nie są najlepszym rozwiązaniem, bo dochodzi dodatkowe zmęczenie, a zawodnicy nie wykorzystają wszystkich możliwości na trening. Tak krótkie zgrupowanie lepiej było zrobić na domowych skoczniach.

- Myślę, że tam nie do końca było to zorganizowane tak, jak miało być. Było za mało skoków. Potem wrócili do Wisły. Byłem na treningu. Najlepiej skakał Wolny, który w Engelbergu spisywał się fatalnie - mówił w sobotę Adam Małysz w TVN, niejako potwierdzając doniesienia.

Polacy oddali w Ramsau po kilka dobrych skoków, ale zdarzały się też dużo gorsze próby, jak choćby u Klemensa Murańki. Średnio skakał też Dawid Kubacki. Najlepiej radził sobie Jakub Wolny, ale zupełnie nie przełożyło się to na PŚ w Engelbergu. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że zabrakło utrwalenia dobrych skoków na kolejnych sesjach treningowych. Można usłyszeć, że było ich prawdopodobnie o 3-5 za mało (co łącznie dałoby pewnie jakieś 15-20 skoków więcej). Dopiero wtedy można mówić o faktycznym resecie.

Wyjazd do Ramsau był pomysłem zaproponowanym przez Adama Małysza i Apoloniusza Tajnera. Po dyskusjach przystał na niego też Michal Doleżal, ale np. już asystent Grzegorz Sobczyk nie był orędownikiem tego rozwiązania, co mówił wprost w tej rozmowie (tutaj). Suma sumarum skrócenie obozu w Ramsau było na rękę wszystkim, choć na pewno nie zrobiło dobrze formie.

Zapaść wszystkich kadr. Przegrywamy z Kaliniczenką czy... Krzysztofem Leją

Wspominany wyżej sprzęt może dać pięć metrów, które Stochowi być może pozwoliłyby wygrać lub stanąć na podium, ale już Kubackiemu, Wolnemu, Wąskowi, Murańce czy Żyle ostatnio brakowało nie 5, a dobrych 25 metrów do choćby solidnych wyników. Ba, regularne przegrywanie z Ukraińcem Witalijem Kaliniczenką w wykonaniu kilku naszych skoczków w Engelbergu tylko dopełnia obrazu degrengolady.

Z kolei na Pucharze Kontynentalnym w Kuusamo liczne porażki z przykładowym Kazachem Sabirżanem Muminowem to stałe obrazki kilku serii weekendowych skoków treningowych. Ba, przykładowy Tomasz Pilch przegrał z Kazachem 4 z 5 serii.

Co interesujące na krajowym Lotos Cupie w weekend kadrowicz Doleżala - Jarosław Krzak dwa razy przegrał choćby z Krzysztofem Leją, który o powołaniu do kadry od lat już nawet nie marzy, a skoki uprawia głównie dla frajdy i z miłości do dyscypliny. To pokazuje skalę upadku kadry A w tym sezonie.

Tak duża zapaść polskiej kadry sugeruje, że ktoś popełnił duży błąd w przygotowaniach. A jeśli na 13 zawodników z kadry A 12 jest w totalnej rozsypce, to uwaga kieruje się na trenera przygotowania fizycznego, profesora Haralda Pernitscha. Tym bardziej że najlepiej skacze Stoch, który latem trenował nieco innym trybem niż reszta zawodników (Stoch wiosną przechodził operację kostki, a potem po LGP w Wiśle znowu dostał dodatkowe wolne ze względu na powrót obrzęku - przyp. red).

Czy Harald Pertnisch mógł przesadzić z przygotowaniem motorycznym i nasi zawodnicy nie trafili z formą? Mógł, chociaż Michal Doleżal zawsze, gdy jest o to pytany, twierdzi, że wyniki badań motorycznych są na dobrym poziomie i tu nie ma żadnych nieprawidłowości. Coś jest jednak ewidentnie nie tak i od czterech tygodni trwają gorączkowe poszukiwania co. Na razie bez rezultatu.

Stanowczo. Apoloniusz Tajner reaguje na kolejną klęskę polskich skoczków

Kryzys nie zaczął się w tym sezonie

Wielu zastanawia się, dlaczego mimo dobrej końcówki letnich przygotowań, Polacy skaczą teraz aż tak źle. Źródeł kryzysu trzeba szukać dużo wcześniej. Na poprzednim Turnieju Czterech Skoczni Polacy imponowali, oddawali znakomite skoki. Kubacki wygrał w Ga-Pa, Stoch w Innsbrucku i Bischofshofen (a także cały turniej). Wysoko byli też Stękała i Żyła. Jeszcze lepiej było kilka dni później w sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt (9 stycznia 2021), gdzie Stoch wygrał, a Polacy zdobyli rekordowe w tamtym sezonie 268 pkt ( 1., 3., 5., 7., 11., 28. miejsca). Ale niedziela wyglądała tak, jakby ktoś naszym skoczkom odłączył prąd (108 pkt). I można odnieść wrażenie, że tej wtyczki do tej pory nie można znaleźć. Polacy, co prawda dalej stawali na podium, Piotr Żyła zdobył też mistrzostwo świata, a drużyna brąz, ale to już nie było to samo, co wcześniej. Potem Polacy już ani razu nie zaimponowali tak, jak w sobotnim konkursie w Neustadt.

Do tego dnia Polacy zgromadzili 13 podiów (w tym 4 zwycięstwa w PŚ). Później podiów było już tylko pięć (w tym żadnego zwycięstwa). Ba, kryzys Dawida Kubackiego też zaczął się dużo wcześniej, bo od 3 stycznia 2021 roku Kubacki już ani razu nie stanął na podium. Dodatkowo od tamtej pory w czołowej dziesiątce PŚ plasował się zaledwie 8 razy na 22 starty.

Aż tak duża zapaść jest jednak sensacją po tym, co działo się choćby w ostatnich zawodach Letniego Grand Prix, gdzie Polacy nie odstawali formą od reszty skoczków. Oddawali też sporo bardzo dobrych skoków. Hipotez, co wydarzyło się dalej jest kilka i trudno wyrokować, która jest odpowiednia.

Adam Małysz załamany. "Masakra. Co mam powiedzieć?"

Kto pierwszy wybuchnie?

W obliczu potężnego kryzysu polskich skoków (poza oczywiście Kamilem Stochem) najbardziej w naszym obozie irytuje jednak dwu, a może nawet trójgłos. Zupełnie co innego mówią trenerzy, którzy zauważają błędy techniczne, ale też z każdym konkursem wydaje się, ze coraz bardziej błądzą w rozważaniach i szukają kolejnych przyczyn problemów. Niestety, często wizja trenerów nie pokrywa się z wizją zawodników. A kolejne wywiady np. Dawida Kubackiego zaczynają rozwścieczać kibiców, który mówi z reguły to, iż czuje, że jest blisko dobrych skoków. Ale im dłużej to mówi, tym jest dalej w tabeli wyników.

Co innego mówi też Adam Małysz, który raczej nie kryje irytacji związanej z takim obrotem spraw. Jako dyrektor skoków narciarskich i pracownik PZN nie chce (i nie powinien) wchodzić w buty trenerów i to im zostawia decyzje, ale można odnieść wrażenie, że zaczyna balansować na cienkiej granicy, która niewiele dzieli go od wybuchu. A że Małysz potrafi powiedzieć gorzką prawdę, nie zważając na dyplomację, przekonał się kiedyś choćby jeden z byłych juniorów - Dominik Kastelik, któego Małysz mocno skrytykował za brak sportowego podejścia do mistrzostw świata juniorów. Małysz może się irytować, przede wszystkim decyzyjnością trenerów kadry, która zdaniem wielu ekspertów jest zbyt opieszała, a decyzje są podejmowane zbyt kolegialnie. W momentach kryzysu to główny trener powinien zacząć mocniej sterować okrętem, bo gdy nie uda się plan naprawczy, to na nim, a nie na asystentach będzie spoczywać odpowiedzialność. Chociaż, jeśli wyniki i atmosfera wokół kadry się nie poprawi, to kto wie, czy nie dojdzie w niej do rewolucji na wszystkich możliwych szczeblach.

Jedno jest pewne. Na Turniej Czterech Skoczni możemy wysłać sześciu zawodników. A na razie na wyjazd zasługuje tylko trzech. To Kamil Stoch, Piotr Żyła i Paweł Wąsek.