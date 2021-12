Maciej Kot dziękuje Norwegom. Gdyby nie oni Polak nie wystartowałby w konkursie

Maciej Kot miał wystartować w ten weekend w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Ruce. Niewiele jednak brakowało, by polski skoczek nie mógł wziąć udziału w rywalizacji. Okazało się, że do Finlandii nie dotarł jego sprzęt, przez co jego start stanął pod znakiem zapytania.

Na całe szczęście dla Macieja Kota, Norwegowie postanowili pożyczyć mu sprzęt, dzięki czemu mógł wziąć udział w konkursie. - Dzisiejszy dzień to piękna historia, która potwierdza, że warto pomagać i dobro wraca. W zeszłym sezonie wielu zdziwiło, że pożyczyłem swoje wiązania Norwegowi. Teraz to ja potrzebowałem pomocy, bo moje narty nie doleciały do Kuusamo - przekazał Kot za pośrednictwem Instagrama.

Maciej Kot wystartował w sobotę na nartach pożyczonych od Sondre Ringena. - Gdyby nie pomoc Sondre Ringena, mógłbym dziś nie wystartować. To pokazuje, że wciąż jest miejsce na gesty fair play oraz fajne znajomości i przyjaźnie. W końcu jesteśmy wielką rodziną - podkreślił polski skoczek.

Adam Małysz załamany. "Masakra. Co mam powiedzieć?"

Maciej Kot ostatecznie zajął w sobotnim konkursie 22. miejsce. Całe podium zajęli Norwegowie - wygrał Robin Pedersen, który wyprzedził Joacima Oedeaarda Bjoerenga i Sondre Ringena.

Najlepszym z Polaków był Aleksander Zniszczoł, który zajął 21. pozycję, tuż przed Kotem. Stefan Hula był 25., a Jan Habdas zajął 27. miejsce. Punktów nie zdobyli Tomasz Pilch, który był 45. i Klemens Joniak, który zajął 48. miejsce.

W niedzielę drugi konkurs w ramach Pucharu Kontynentalnego na skoczni w Ruce. Początek rywalizacji zaplanowano na 11:30 czasu polskiego.