Świetny Stoch, dramat Żyły. Pięciu Polaków w konkursie w Engelbergu

Piątkowe treningi nie napawały zbyt dużym optymizmem przed kwalifikacjami do sobotnich zawodów. W pierwszej sesji treningowej żaden z Polaków nie znalazł się w pierwszej dziesiątce. W drugiej było odrobinę lepiej, bo drugie miejsce zajął Kamil Stoch.

Początek kwalifikacji wskazywał jednak na to, że to, co najlepsze, Polacy zostawili właśnie na kwalifikacje. Z niezłej strony zaprezentował się Andrzej Stękała – Polak skoczył 132 metry, co ostatecznie dało mu 19. lokatę. Trochę słabiej zaprezentował się Paweł Wąsek, ale i on znalazł się w konkursie po skoku na 127 metr (33. miejsce). W konkursie będzie także Jakub Wolny (119 metrów i 42. pozycja) oraz Dawid Kubacki. Ten ostatni miał jednak mnóstwo szczęścia, bo skoczył tylko 124 metry i jeszcze zachwiał lądowanie. Do konkursu awansował m.in. dzięki temu, że zdyskwalifikowany został Artti Aigro, chociaż za jego plecami znalazł się także Daiki Ito i Anders Fannemel.

Skład Polaków, którzy wystąpią w sobotnim konkursie, uzupełnił oczywiście Kamil Stoch, który znowu był najlepszy z całej kadry. Stoch skoczył 132 metry z 15. belki startowej i ostatecznie zajął piąte miejsce.

- Ogólnie ten dzień jest rozgrzewkowy, choć i tak daję z siebie wszystko. Muszę się rozpędzić, bo ostatnie dni były… może nie jakieś super aktywne. Dzisiaj w końcu wyszedłem na zewnątrz i robić to, co kocham. Gdybym zapomniał, jak się skacze przez tydzień, to by było coś nie tak. Czuję od początku sezonu, że wszystko jest dobrze. Chcę budować pewność siebie i luz – powiedział uśmiechnięty Stoch w rozmowie z Eurosportem.

Kwalifikacji nie przebrnęło dwóch Polaków – Klemens Murańka (110,5 metra) i sensacyjnie Piotr Żyła (107 metrów). Żyła popełnił duży błąd na progu, nierówno się odbijając. Zachwiało nim w powietrzu i efektem tego był bardzo krótki skok i kiepskie noty sędziowskie. Obaj Polacy zajęli odpowiednio 55. i 60. miejsce.

Skoczkowie wystartują w dwóch konkursach Pucharu Świata w Engelbergu w najbliższą sobotę 18 grudnia i niedzielę 19 grudnia. Oba konkursy rozpoczną się o godz. 16:00. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.