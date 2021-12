Michal Doleżal komentuje sytuację Kamila Stocha. "Istotny element"

Kamil Stoch może być nieco rozżalony po tym, jak z niedzielnych startów w Klingenthal wykluczyło go zapalenie zatok. Dzień wcześniej Polak pokazał się z bardzo dobrej strony, zdobywając 3. miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. To jego pierwsze podium w tym sezonie i zamiast kontynuować serię, będąc na fali, musiał sobie odpuścić.

Stan zdrowia Stocha postawił pod znakiem zapytania jego występ w kolejny weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na dzień przed rozpoczęciem kwalifikacji pozytywne informacje przekazuje jednak Michal Doleżal. - Kamil czuje się już lepiej i są szanse, że wystartuje w Engelbergu - powiedział selekcjoner w rozmowie z WP SportoweFakty.

Kamil Stoch istotnym elementem dla pozostałych skoczków. "Oni mogą być w czołówce"

Trzecie miejsce Kamila Stocha w poprzednich zawodach PŚ podniosły morale całej kadry biało-czerwonych. To bardzo ważne ze względu na to, że Polacy nie zaliczyli dobrego startu w pierwszych konkursach Pucharu Świata. - Takiego sukcesu potrzebował Kamil i cały zespół. Zawodnicy widzą, że jeśli Kamil jest w stanie być wśród najlepszych, to również oni mogą być w tej czołówce, bo na treningach nie odstawali dużo od niego poziomem - dodaje Doleżal.

Sytuacja po konkursach w Wiśle zmusiła sztab szkoleniowy do podjęcia konkretnych działań. Michal Doleżal wysłał więc Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego, Klemensa Murańkę i Andrzeja Stękałę na dodatkowe treningi do Ramsau. Gdy Stoch stawał na podium w Klingenthal, to właśnie ta czwórka pracowała w Austrii.

Wiadomo, co ze startem Kamila Stocha w Engelbergu. Najnowsze informacje

- Z tej grupy, która trenowała w Austrii, najlepiej skakał Jakub Wolny. Zobaczymy jak to wypadnie w zawodach, ale jestem optymistycznie nastawiony. Co do Dawida, to sporo spokojnych skoków na treningu dobrze mu zrobiło, potrzebuje teraz startów i powinno być dobrze - powiedział selekcjoner. Pozytywne odczucia ma także Kubacki. - Odnalazłem przyczynę słabszej dyspozycji i wiem, co mam dalej z tym robić - powiedział skoczek.

Kwalifikacje przed konkursem rozpoczną się w piatek, 17 grudnia o godz. 17:00. Transmisję z Engelbergu będzie można obejrzeć w TVN i Eurosport 1. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.