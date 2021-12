Wiadomo, co ze startem Kamila Stocha w Engelbergu. Najnowsze informacje

Kamil Stoch nie wziął udziału w niedzielnych zawodach w niemieckim Klingenthal. Nasz skoczek narzekał na silne zapalenie zatok, co wykluczyło go z rywalizacji. Żal był tym większy, że dzień wcześniej Stoch zajął 3. miejsce, co było jego pierwszym podium w tym sezonie, a już 80. w całej karierze. - Widziałem się z Kamilem w poniedziałek, badałem go. Rzeczywiście ma zapalenie zatok, ale objawy nie są już tak silne jak były w niedzielę czy sobotę - powiedział lekarz polskiej kadry skoczków, Aleksander Winiarski w nowym programie Sport.pl Live.

W środę nowe informacje w tej sprawie przekazał już sam Kamil Stoch. Skoczek z Zębu na swoim koncie w mediach społecznościowych napisał wiadomość. - Czuję się coraz lepiej i zbieram siły na weekend - przekazał na Instagramie, dodając do posta zdjęcie, na którym jest uśmiechnięty. Można więc stwierdzić, że tylko kataklizm pozbawiłby Stocha szansy startu w Engelbergu.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po sześciu konkursach Stoch jest najwyżej z Polaków i zajmuje obecnie 12. miejsce.

Skoczkowie wystartują w dwóch konkursach Pucharu Świata w Engelbergu w najbliższą sobotę 18 grudnia i niedzielę 19 grudnia. Oba konkursy rozpoczną się o godz. 16:00. Dzień wcześniej odbędą się kwalifikacje o godz. 17. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Oprócz Stocha w Szwajcarii będą skakać również Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Andrzej Stękała oraz Jakub Wolny, którzy po bardzo słabym początku sezonu dostali wolne w Klingenthal, by spokojnie trenować w Ramsau. Do nich dołączą również Piotr Żyła oraz Paweł Wąsek.