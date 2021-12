Wymowne słowa Kubackiego po treningach w Ramsau. Wreszcie się przełamie?

Dawid Kubacki według wielu ekspertów miał zostać liderem polskiej kadry skoczków w sezonie olimpijskim. W typowaniach był zdecydowanie częściej wskazywany niż Kamil Stoch. Początek sezonu brutalnie zweryfikował jednak oczekiwania. Mistrz świata z Seefeld tylko raz znalazł się w czołowej trzydziestce. A było to podczas zawodów otwarcia w Niżnym Tagile.

Ramsau na pomoc polskim skoczkom

Kibice mieli nadzieję, że Kubacki przełamie się w Wiśle. Tam niestety nie poszło mu ani w konkursie drużynowym, ani tym bardziej w indywidualnym. Po kolejnym słabszym występie sztab szkoleniowy zdecydował, że część naszej kadry odpuści start w Klingenthal i ruszy na treningi do Ramsau. - Jego forma w tym momencie nie istnieje. To jest zawodnik na czołową dziesiątkę Pucharu Świata, a kolejny raz nie wchodzi do najlepszej trzydziestki - jasno o Dawidzie w Beskidach mówił Adam Małysz.

Kiedy Stoch stawał na podium w Saksonii, Kubacki, Wolny, Murańka i Stękała trenowali na popularnym "prawidle" w Austrii. Tam mieli szukać formy. Z pierwszych informacji wynikało, że bardzo dobrze prezentował się Jakub Wolny. Krok do przodu mieli też zrobić pozostali zawodnicy. - Oczywiście to będzie trzeba przełożyć na zawody. I to będzie najtrudniejsze. Ale trenerskim okiem widzę, że jest zdecydowanie lepiej - mówił w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem, trener Maciej Maciusiak.

Dawid Kubacki z uśmiechem wraca do Pucharu Świata

Pierwszy raz po wycofaniu z zawodów głos zabrał też Dawid Kubacki. 31-latek nie ukrywa, że z Ramsau wraca bardziej świadomy swoich błędów. - Najważniejsze było doprowadzenie do tego, bym znów czuł się swobodnie w czasie skoków. Odnalazłem przyczynę słabszej dyspozycji i wiem, co mam dalej z tym robić - przyznał w rozmowie dla "Faktu" Kubacki.

Wiadomo już, że w Engelbergu mistrz świata powróci. - Nie pojechałem do Klingenthal, bo uznaliśmy, że lepiej jest poświęcić jeden weekend startów na treningi. Gdyby znowu coś nie wyszło, to miałbym stracony kolejny tydzień, a tak, spokojnie poćwiczyłem i do Engelbergu jadę z uśmiechem - podkreślił Dawid. Poza nim w Szwajcarii zobaczymy: Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska, Andrzeja Stękałę, Jakuba Wolnego oraz Klemensa Murańkę.

Kolejny konkurs Pucharu Świata już w najbliższy weekend właśnie w Engelbergu. W sobotę i niedzielę o godzinie 16:00 zaplanowany jest start pierwszych serii konkursów indywidualnych. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.