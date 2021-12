Sztab wybrał skład kadry Polski na PŚ w Engelbergu. Wiadomo, co ze Stochem

W ostatnich konkursach Pucharu Świata w Klingenthal wzięło udział czterech polskich skoczków: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł. Ten pierwszy z powodu choroby, skakał tylko w sobotę, a trzej pozostali również w niedzielę.

Więcej skoczków w Engelbergu

Teraz sztab reprezentacji Polski zdecydował, że na kolejne zawody Pucharu Świata - do Engelbergu zabierze więcej zawodników. Do Szwajcarii poleci aż siedmiu skoczków. Do składu Polaków wróci Kamil Stoch. Oprócz niego skakać będą również Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Andrzej Stękała oraz Jakub Wolny, którzy po bardzo słabym początku sezonu dostali wolne w Klingenthal, by spokojnie trenować w Ramsau. Do nich dołączą również Żyła oraz Wąsek.

Tym razem Zniszczoł będzie skakał, ale nie w Pucharze Świata, a w Pucharze Kontynentalnym. Oprócz niego na zawodach w Ruce rywalizować również będą Stefan Hula, Maciej Kot, Tomasz Pilch, Jan Habdas oraz Klemens Joniak.

Puchar Świata w Engelbergu rozpocznie się w piątek. Tego dnia o godz. 17 odbędą się kwalifikacje. Serie konkursowe w sobotę oraz w niedzielę o godz. 16.

