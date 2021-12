Zobacz wideo FIS urządził polowanie na polskich skoczków. Trenerzy łapią się za głowę [SPORT.PL LIVE #1]

Sport.pl Live na żywo od 13 grudnia

3 grudnia o godz. 20 na stronach Gazeta.pl i Sport.pl (Agora) oraz kanałach Sport.pl na YouTubie i Twich debiutuje program wideo premium „Sport.pl Live"

REKLAMA

W programie pojawią się rozmowy z gwiazdami polskiego sportu, analizy najważniejszych wydarzeń oraz felietony dziennikarzy Sport.pl. Będzie w nim także miejsce na specjalny segment dla ekspertów, którzy razem z prowadzącymi program dziennikarzami opowiedzą widzom o najważniejszych aktualnych wydarzeniach w sporcie i wokół niego. Jak zaznaczają twórcy, „ciekawe jest przecież nie tylko to, co widać na sportowych arenach, ale również to, co można odkryć za kulisami. Rywalizacja, biznes, emocje – tego na pewno nie zabraknie w najnowszym programie Sport.pl".

„Od zawsze stawiamy na merytorykę. Chcemy mówić o sporcie w sposób oryginalny i bezkompromisowy, w naszym studiu będą pojawiały się najważniejsze osoby zajmujące się tą tematyką. Mamy doświadczonych i kreatywnych dziennikarzy, dlatego jestem przekonany, że nowy projekt – »Sport.pl Live« pozwoli nam i widzom dobrze się przy tym bawić, bo często zapominamy, że sport to także rozrywka" – mówi cytowany w komunikacie Piotr Majchrzak, szef wideo premium Sport.pl i jeden z prowadzących program.