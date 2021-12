Małysz grzmi na chciwość Niemców: To nabijanie kasy. Stąd mają pieniądze na wyższe nagrody?

Za niemal dwa tygodnie (28 grudnia) zaplanowano kwalifikacje do pierwszego Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Kontrowersyjne przepisy antycovidowe sprawiają, że może być problem z dopuszczeniem do rywalizacji wszystkich zagranicznych skoczków.

Tamtejsze władze lokalne zapowiedziały, że będzie możliwość wzięcia udziału w turnieju tylko wtedy, gdy skoczek będzie miał negatywny wynik testu PCR zrobionego w Bawarii 27 grudnia, czyli na jeden dzień przed startem kwalifikacji do pierwszego TCS.

"Organizatorzy z Oberstdorfu wraz z lokalnymi władzami w Niemczech mają inną procedurę w wytycznych dotyczących Oberstdorfu i Turnieju Czterech Skoczni" - poinformowała Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Głos w tej sprawie zabrał dyrektor Polskiego Związku Narciarskiego ds. skoków, Adam Małysz na łamach portalu skijumping.pl. - To brzmi bardzo nielogicznie, wręcz niesprawiedliwie. Jesteśmy zaszczepieni, co weekend FIS wymaga od nas negatywnego wyniku testu w celu odebrania akredytacji, a teraz organizator wymyślił sobie dostarczenie wyniku niemieckiego testu. Czym on się różni? Prawdopodobnie jest z Chin, jak wszystkie inne... Dla mnie to jest nabijanie kasy. Prawdopodobnie stąd mają pieniądze na podniesienie nagrody finansowej dla zdobywcy Złotego Orła - powiedział Małysz.

I dodał: - To bardzo krzywdzące, jeśli ktoś mówi, że tylko na podstawie niemieckich testów można przystąpić do rywalizacji. Na pewno zbadamy tę sytuację i będziemy działać, bo to nie fair!

