Trzech Polaków z awansem w Klingenthal. W konkursie mogą mieć problemy

W kwalifikacjach do niedzielnego konkursu nie wziął udziału Kamil Stoch. W ciągu dnia Polski Związek Narciarski poinformował, że nasz skoczek nie wystartuje tego dnia w Klingenthal z powodów zdrowotnych. Dokładniej chodziło o duże problemy z zatokami.

REKLAMA

Zobacz wideo "Stoch wzrusza ramionami i mówi, że czegoś brakuje. To nas trochę martwi"

Pod nieobecność Stocha w kwalifikacjach udział wzięło trzech Polaków: Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz Piotr Żyła. I cała trójka awansowała do konkursu głównego. Wąsek skoczył 120,5 metra, co dało mu 41. miejsce. Zniszczoł poleciał 123,5 metra i był 38. Żyła skoczył zaś 130,5 metra, był 17. i jako jedyny awansowałby do drugiej serii konkursowej.

Kwalifikacje wygrał Ryoyu Kobayashi, który skoczył 137 metrów. Dwa metry krócej poleciał Killian Peier, a trzecie miejsce zajął Karl Geiger. Początek konkursu głównego o 16:00. Relacja na Sport.pl.

"Sport.pl Live" - Nowy program Sport.pl startuje już w poniedziałek!

W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 20:00 zadebiutuje nowy program wideo premium – "Sport.pl Live". Będzie go można oglądać co tydzień na stronach głównych Gazeta.pl i Sport.pl, a także na platformie YouTube i Twitchu Sport.pl. W pierwszym odcinku głównym tematem będzie forma polskich skoczków narciarskich i rewolucyjna zmiana w sprzęcie, z której korzystają już nasi rywale. Naszym gościem będzie m.in Apoloniusz Tajner (prezes PZN). Więcej informacji dostępne tutaj: