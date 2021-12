Przekleństwo zwycięzców! Tego nie było w Pucharze Świata od 38 lat. Czas na Stocha?

Po pierwszych konkursach tego sezonu Pucharu Świata można się było zastanawiać, czy zawodnicy faktycznie za kilka tygodni mają powalczyć o olimpijskie medale podczas igrzysk w Pekinie. Na dobrym poziomie stały w zasadzie tylko dwa konkursy w Ruce. Ale kibice doczekali się wielkich emocji.

Sobotnie zawody w Klingenhal dostarczyły ich zdecydowanie najwięcej w tym sezonie. Choć walka o zwycięstwo nie była zacięta - Stefan Kraft nieco odskoczył rywalom, to już w tej o podium realnie liczyło się nawet ośmiu-dziewięciu zawodników. Ostatecznie różnice nie były duże.

W przypadku walki drugiego Halvora Egnera Graneruda i trzeciego Kamila Stocha wręcz minimalne - Polak przegrał o zaledwie 0,1 punktu. Różnica pomiędzy Stochem a będącym tuż za podium Geigerem wyniosła cztery punkty, ale wytworzyła się w zasadzie tylko dzięki warunkom i notom za styl. Ten pierwszy element zadziałał na korzyść Stocha w obu skokach, a drugi zwłaszcza w pierwszej serii. I tak było w przypadku wielu zawodników. Po odległościach trudno było wyczuć, kto zajmie które miejsce. Za to średnia długość skoku z obu serii była drugą najlepszą w sezonie.

Średnie odległości wszystkich konkursów PŚ w tym sezonie i odległość od punktu K:

28.11, Ruka - 131,4 metra; 11,4 metra powyżej punktu K (HS 142)

11.12, Klingenthal - 128,1 metra; 3,1 metra powyżej punktu K (HS 140)

27.11, Ruka - 123,2 metra; 3,2 metra powyżej punktu K (HS 142)

21.11, Niżny Tagił - 117,7 metra; 2,3 metra poniżej punktu K (HS 134)

5.12, Wisła - 117,5 metra; 2,5 metra poniżej punktu K (HS 134)

20.11, Niżny Tagił - 116,9 metra; 3,1 metra poniżej punktu K (HS 134)

4.12, Wisła - 115,6 metra; 4,4 metra poniżej punktu K (HS 134)

Stefan Kraft został szóstym zwycięzcą szóstego konkursu PŚ w tym sezonie. Zwycięzcy są jakby przeklęci - owszem, zostają w czołówce kolejnych konkursów, ale nie potrafią powtórzyć swojego sukcesu. Taka sytuacja - że na początku sezonu pojawia sześciu różnych zawodników wygrywających zawody cyklu - pojawiła się w jego historii tylko raz.

38 lat temu pierwsze sześć konkursów wygrywali odpowiednio Hans Bulau, Vegard Opaas, Primoż Ulaga, Jeff Hastings, Klaus Ostwald i Jens Weissflog. Później nastąpiła seria trzech kolejnych wygranych tego ostatniego, dzięki której sięgnął po pierwsze w karierze zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni.

Zwycięzcy zawodów PŚ w sezonie 2021/2022:

20.11, Niżny Tagił - Karl Geiger

21.11, Niżny Tagił - Halvor Egner Granerud

27.11, Ruka - Ryoyu Kobayashi

28.11, Ruka - Anze Lanisek

5.12, Wisła - Jan Hoerl

11.12, Klingenthal - Stefan Kraft

Sezon 1983/1984 pod tym względem był jednak rekordowy, co oznacza, że mamy już wyrównaną najdłuższą serię tego typu. A wcale nie można powiedzieć, że zawody wygrali już wszyscy, którzy mają do tego predyspozycje. To pokazuje, jak dynamicznie zmienia się układ stawki w tym sezonie, jak niewielkie różnice są pomiędzy najlepszymi i jak trudno będzie o wyrywanie konkursowych wygranych w kolejne weekendy.

Stoch będzie następny?

Może pozostańmy jednak przy Klingenthal: Kamil Stoch zwycięstwa jeszcze nie odniósł, a skoro stał w sobotę na podium, to pokazał, że potencjał na taki wynik jest. To oczywiście sfera życzeń i marzeń polskich kibiców, ale kto wie? Może siódmym, a może nawet i ósmym kolejnym zwycięzcą w tym sezonie zostanie właśnie skoczek z Zębu?

Na razie może się jednak cieszyć przełomem i osiemdziesiątym podium w karierze. Szansa na kolejny dobry wynik z pewnością siedzi mu w głowie, ale przyjdzie dopiero w niedzielę. Na 14:00 zaplanowano początek kwalifikacji, a dwie godziny później rozpocznie się pierwsza seria drugiego konkursu indywidualnego w Klingenthal. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

