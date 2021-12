Wielki sukces Kamila Stocha! Tak wygląda klasyfikacja Pucharu Świata

Kamil Stoch bardzo dobrze spisał się w sobotnim konkursie PŚ w niemieckim Klingenthal. Polak skoczył 132 i 133 metrów, co dało mu trzecie miejsce. Wyprzedzili go tylko Austriak Stefan Kraft oraz Norweg Halvor Egner Granerud.

REKLAMA

Zobacz wideo "Stoch wzrusza ramionami i mówi, że czegoś brakuje. To nas trochę martwi"

Polacy chcą przejąć odwołane zawody Pucharu Świata. Zaskakująca lokalizacja

Stoch jest w najlepszej "10" Pucharu Świata

Pierwsze podium w tym sezonie w konkursie Pucharu Świata, oraz 80. w karierze sprawiło, że Kamil Stoch awansował do pierwszej dziesiątki klasyfikacji generalnej. Polak ma 161 punktów. Do podium i trzeciego Eisenbichlera traci 126 punktów, a do prowadzącego w PŚ - jego rodaka Karla Geigera - aż 244 punkty.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Klasyfikacja Pucharu Świata:

Karl Geiger (Niemcy) - 405 punktów, Stefan Kraft (Austria) - 306, Markus Eisenbichler (Niemcy) - 287, Anze Lanisek (Słowenia) - 283, Halvor Egner Granerud (Norwegia) - 240, Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 216, Marius Lindvik (Norwegia) - 191, Cene Prevc (Słowenia) 182, Kilian Peier (Szwajcaria) - 170, Kamil Stoch (Polska) - 161.

"Sport.pl Live" - Nowy program Sport.pl startuje już w poniedziałek!

W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 20:00 zadebiutuje nowy program wideo premium – "Sport.pl Live". Będzie go można oglądać co tydzień na stronach głównych Gazeta.pl i Sport.pl, a także na platformie YouTube i Twitchu Sport.pl. W pierwszym odcinku głównym tematem będzie forma polskich skoczków narciarskich i rewolucyjna zmiana w sprzęcie, z której korzystają już nasi rywale. Naszym gościem będzie m.in Apoloniusz Tajner (prezes PZN). Więcej informacji dostępne tutaj: