Kamil Stoch na podium w Klingenthal! Nie przeszkodził mu w tym nawet wiatr!

Już piątkowe treningi i kwalifikacje dały polskim kibicom wreszcie na przełamanie i dobry występ polskich skoczków. W kwalifikacjach Kamil Stoch zajął nawet trzecie miejsce. Optymizm mógł jednak zostać nieco zachwiany po sobotnich skokach treningowych, w których najlepszy z Polaków - Stoch zajął dopiero 20. miejsce.

Stoch po raz pierwszy w sezonie na podium

W konkursie Pucharu Świata Polacy wreszcie nie zawiedli. Do finałowej "30" zakwalifikowało się ich aż trzech: Kamil Stoch, Piotr Żyła oraz Paweł Wąsek. Najlepiej spisał się ten pierwszy, który skoczył 132 metry, co dało mu czwarte miejsce. Wyprzedzili go tylko Austriacy: Stefan Kraft (aż 138 metrów w pięknym stylu) i Manuel Fettner (135,5 metra) oraz Japończyk Ryoyu Kobayashi (136,5 metra). Żyła był szesnasty (130,5 metra), a Paweł Wąsek 25. (128 metrów).

Druga seria rozpoczęła się od kapitalnego skoku Wellingera, który wylądował na aż 139 metrze. Był on zdecydowanie najdalszy w konkursie. Dzięki temu Niemiec awansował z 17. pozycji na szóste. Chwilę później Piotr Żyła niemal powtórzył wynik z pierwszej serii (130 metrów), co dało mu ostatecznie 17. pozycję. Jeszcze lepiej od niego skoczył Kamil Stoch, który jako jeden z nielicznych skoczków, znów miał niekorzystny wiatr w plecy. Mimo to wylądował na 133 metrze i zajął trzecie miejsce. Wyprzedzili go tylko Granerud oraz zwycięzca - Stefan Kraft.

Dla Stocha to już 80. podium w karierze w Pucharze Świata. Pod tym względem awansował na czwarte miejsce. Najlepszy jest Janne Ahonen, który 108 razy stawał na podium.

