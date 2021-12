Polacy chcą przejąć odwołane zawody Pucharu Świata. Zaskakująca lokalizacja

Japończycy odwołali Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo, który był zaplanowany w dniach 21-23 stycznia 2022 roku. Zawody w Japonii były już zagrożone w momencie, kiedy organizatorzy odwołali zawody Pucharu Kontynentalnego, zaplanowane na 15-16 stycznia przyszłego roku. Taka decyzja Japończyków ma związek z nowym szczepem koronawirusa pod nazwą "Omikron". Japonia w czwartek zanotowała zaledwie 124 przypadki koronawirusa, a także dwie ofiary śmiertelne.

Zobacz wideo "Stoch wzrusza ramionami i mówi, że czegoś brakuje. To nas trochę martwi"

Media: Polski Związek Narciarski proponuje obiekt w Szczyrku w miejsce Sapporo

TVP Sport informuje, że Polski Związek Narciarski w poniedziałek 13 grudnia oficjalnie potwierdzi swoje starania o zastąpienie konkursów Pucharu Świata w Sapporo. W tym wypadku mowa jedynie o konkursach mężczyzn. Według informacji podawanych przez Andrzeja Wąsowicza, czyli szefa zawodów w Wiśle, koszt organizacji takiej imprezy wyniósłby około 1,5 mln złotych. Nieco mniejszy koszt pojawiłby się w Zakopanem, ponieważ to właśnie tam odbędzie się ostatni konkurs przed podróżą do Azji. W tym wypadku w grę wchodzi Szczyrk.

Skalite w przeszłości gościło m.in Letnie Grand Prix, a do tego było przymierzane do organizacji żeńskiego i męskiego Pucharu Świata. Wtedy jednak kandydatura nie przeszła przez logistyczne niedociągnięcia, do których potrzebne były dodatkowe inwestycje. W tym wypadku mowa chociażby o miasteczku dla skoczków. "Sandro Pertile został już przez nas poinformowany o zainteresowaniu. Obie strony wiedzą, że nie ma wiele czasu. Trzeba by było zainwestować trochę pieniędzy w infrastrukturę tymczasową" - informuje jedna z osób w kuluarach.

W tym wypadku pałeczka będzie stała po stronie miasta, konkretniej po stronie rady i burmistrza Antoniego Byrdy. Działacze Polskiego Związku Narciarskiego uważają, że to będzie najlepsza szansa na wprowadzenie Szczyrku do zawodów Pucharu Świata, ale nie zamierza niczego robić wbrew władz regionu.

