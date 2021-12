Świetny Kamil Stoch w Klingenthal! Najlepszy występ Polaków w sezonie

Ryoyu Kobayashi wygrał kwalifikacje w Klingenthal po skoku na 133 metry. Pół punktu za nim znalazł się Karl Geiger, który skoczy 131 metrów. Kamil Stoch był trzeci! To zdecydowanie najlepszy dzień dla Polaków w tym sezonie Pucharu Świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Szturc wychował kilka pokoleń skoczków. "Każdy sukces wychowanka daje ogromną radość"

Najlepszy dzień Stocha w sezonie

W kwalifikacjach Kamil Stoch popisał się znakomitym skokiem. Polak w świetnym stylu i w średnich warunkach poleciał 130 metrów i do pierwszego Japończyka stracił zaledwie 1,8 pkt. Polak został też doceniony przez sędziów, którzy przyznali mu za skok 55,5 pkt. Stoch w piątek oddał więc aż trzy bardzo solidne skoki. Zdecydowanie najlepszy był w drugim treningu, w którym Polak poleciał aż 136 metrów i zajął drugie miejsce za Mariusem Lindvikiem.

W II treningu mały popis zapewnił nam też Piotr Żyła, który dzięki skokowi na 133 metry zajął trzecie miejsce tuż za Kamilem Stochem. W kwalifikacjach był jednak nieco gorzej. Piotr Żyła w kwalifikacjach poleciał 124 metry. Na jego usprawiedliwienie trzeba jednak podać to, że Polak skakał w jednych z najgorszych warunków w kwalifikacjach, dlatego system dodał mu aż 7,8 punktów za słaby wiatr. W rezultacie Żyła zakończył rywalizację na niezłym 12. miejscu

Nieznany nastolatek z Polski przeskoczył wszystkich. Największa sensacja w Klingenthal

Kolejni dwaj Polacy w konkursie

W kwalifikacjach zaczęliśmy od bardzo dobrego skoku Pawła Wąska. Polski skoczek potwierdził dobrą dyspozycję w treningów i w kwalifikacjach poleciał 126 metrów. Młody skoczek przez dłuższy czas prowadził, ale kwalifikacje zakończył na solidnym 18. miejscu. Drugim z Polaków był Aleksander Zniszczoł, który w kwalifikacjach poleciał 118 metrów. Polak oddaje na tej skoczni bardzo równe próby, ale niestety jeśli chce myśleć o punktach w weekend, to musi dołożyć kilka metrów. W kwalifikacjach był 45.

Pierwszy raz w tym sezonie zdarzyła się więc sytuacja, że wszyscy startujący Polacy awansowali do konkursu. Teraz było o to tyle łatwiej, że na starcie kwalifikacji stanęło zaledwie czterech Polaków, a do tej pory było ich co najmniej siedmiu.