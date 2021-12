Wymowne słowa Małysza. To nie Doleżal rządzi kadrą skoczków? "Też taką opinię słyszałem"

Wyniki polskich skoczków na początku nowego sezonu Pucharu Świata są fatalne - w niedzielę po raz pierwszy od 22 lat na konkursie w Polsce do drugiej serii zawodów awansowała tylko trójka zawodników kadry Michala Doleżala. Polski Związek Narciarski podjął pierwsze kroki - ustalono, że czterech najsłabiej prezentujących się zawodników pojedzie trenować na obiekcie w Ramsau w Austrii.

I choć powodem słabszej dyspozycji skoczków na pewno są błędy popełniane na skoczni, zaczęto się też zastanawiać, czy kwestia ich problemów nie leży także w atmosferze w kadrze. Podejrzenie padło na to, jak rozkładają się obowiązki poszczególnych trenerów w sztabie szkoleniowym. Głównym trenerem kadry jest Michal Doleżal, ale nie jest tajemnicą, że każdy z trenerów od połączenia kadry B z narodową ma swoich zawodników, na których bardziej zwraca uwagę i pilnuje ich rozwoju oraz formy.

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Adam Małysz odpowiedział na pytanie dotyczące asystenta Doleżala, Grzegorza Sobczyka, który miałby przejąć rolę "tego, który mocniej tupie nogą". - Na pewno jest bardziej stanowczy, ale czy przejmuje pałeczkę? Nie wiem, zostawiam do oceny - mówił dyrektor skoków narciarskich w PZN, a wcześniej wybitny zawodnik. - Też taką opinię słyszałem, tyle mogę powiedzieć. Czy mi się to podoba? Nie, bo wiadomo, że trenerem głównym jest Michal - dodał Małysz.

Małysz: Były rozmowy. Mamy zaufanie

Na kolejne pytanie o to, czy rozmawiał o tym z czeskim szkoleniowcem potwierdza, że takie rozmowy się odbyły. - On mówi, że robi słusznie, a mamy do niego zaufanie. Teraz jest problem, ale wcześniej go nie było - wskazał Małysz.

Grzegorz Sobczyk to były polski skoczek, a obecnie asystent trenera w kadrze Michala Doleżala. W tej drugiej roli pracował już także, gdy szkoleniowcem Polaków był Łukasz Kruczek i Stefan Horngacher. Wcześniej był serwismenem kadry. Pracuje z nią już trzynaście lat.