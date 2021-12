Były mistrz świata z Niemiec błąka się po III lidze skoków narciarskich, ale wierzy w powrót do PŚ

W połowie października trener niemieckiej kadry skoczków, Stefan Horngacher został zapytany przez dziennikarza niemieckiej agencji DPA cytowanej przez dziennik "Augsburger Allgemeine" o sytuację Freitaga, który latem wrócił do zawodów najwyższej rangi w skokach. - Nie jest rozpatrywany jako kandydat do kadry A - zdradził szkoleniowiec.

Wielki dołek i kłopoty Richarda Freitaga. Nie radzi sobie nawet w "trzeciej lidze"

Jego wyniki wciąż się nie poprawiły: Freitag startuje w zawodach "trzeciej ligi" skoków, czyli FIS Cup. W konkursach w Falun zajął dopiero 26. i 18. miejsce. Przypomnijmy, że w tych samych zawodach na podium stanął 18-latek z Polski, Jan Habdas.

Trzeba zatem przyznać: Freitag jest w trakcie największego kryzysu w trakcie swojej kariery. Ostatnie podium Pucharu Świata to dla niego odległe wspomnienie sprzed blisko trzech lat. W swoim ostatnim starcie w cyklu co prawda zdobył punkty PŚ i był na 27. pozycji, ale w swoich dziesięciu poprzednich startach nie awansował do konkursu, lub drugiej serii.

Koniec kariery Niemca? "Odkładam to"

Agencja DPA zapytała Freitaga o to, czy myśli o zakończeniu kariery. - Nie. W szerszym ujęciu kiedyś trzeba o tym pomyśleć, ale odkładam to tak daleko, jak w tym momencie mogę. Na razie będę kontynuował start w FIS Cupie - stwierdził skoczek.

Freitag jeszcze w 2018 roku sięgał z niemiecką drużyną po srebro na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, a rok później zdobywał złoto na mistrzostwach świata w Seefeld. W Pucharze Świata ma osiem zwycięstw i 23 miejsca na podium.