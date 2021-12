Ojciec Kamila Stocha grzmi. "Warto, byśmy się teraz ocknęli"

Bardzo słabe wyniki osiągają polscy skoczkowie na początku nowego sezonu Pucharu Świata. W niedzielnych zawodach w Wiśle-Malince tylko trzech z jedenastu Biało-Czerwonych było w stanie awansować do drugiej serii i zdobyć punkty. Kamil Stoch był jedenasty, Piotr Żyła 25., a Aleksander Zniszczoł 26.. Zwyciężył Austriak Jan Hoerl przed Norwegiem Mariusem Lindvikiem i swoim rodakiem Stefanem Kraftem.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy skoczkowie znów zawiedli. "Potrzebny jest delikatny wstrząs"

"Tu wszyscy piszą o Lewandowskim". Martin Schmitt o dominacji Niemców w skokach

Jedynym polskim skoczkiem, który może nie zachwyca, ale utrzymuje zdecydowanie najwyższą formą spośród biało-czerwonych jest Kamil Stoch, który plasuje się w okolicach pierwszej dziesiątki. Obecnie skoczek z Zębu zajmuje 12. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W ostatnich, niedzielnych zawodach w Wiśle Stoch zajął 11. miejsce.

- Uważam na przykład, że Kamil Stoch może kolejny raz zaskoczyć wszystkich na Turnieju Czterech Skoczni i go wygrać. Jest to dla mnie bardzo możliwe. W przypadku Kamila uważam, że skacze naprawdę solidnie. Miał dużo pecha od początku sezonu, ale jego skoki są dużo lepsze od rezultatów, które osiąga - powiedział Andreas Goldberger w rozmowie ze Sport.pl.

Ojciec Stocha przeanalizował słabe starty polskich skoczków w trakcie trzech weekendów PŚ. "Za dużo tego narzekania"

Bronisław Stoch, który jest ojcem Kamila udzielił wywiadu dla portalu WP Sportowefakty, w którym wyraził swoje zdanie na temat słabej formie polskich skoczków i zaapelował, aby dać im czas na poprawienie się.

- Przyzwyczailiśmy się, że biało-czerwoni w każdym konkursie walczą o czołowe lokaty. Może ich sukcesy nam trochę spowszedniały? Warto, byśmy się teraz ocknęli i zobaczyli, jak wymagający to sport. W ostatnim konkursie różnice między pierwszym a trzydziestym skoczkiem były bardzo małe. To pokazuje, że skala trudności cały czas idzie w górę - stwierdził Bronisław Stoch.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

I dodał: - Za dużo tego narzekania. Wiadomo, że skoro nie zadawalają nas wyniki, jest niedosyt, chyba tylko niezrównoważony człowiek byłby teraz w euforii. Natomiast za nami dopiero kilka konkursów, moim zdaniem atmosfera zrobiła się nazbyt poważna. Wszyscy powinni mieć trochę więcej dystansu. Pamiętam, jak Kamil był po operacjach i w 2015 roku miał fatalny sezon. Chłopcy zajęli w klasyfikacji drużyn ósme miejsce i też pojawiały się krytyczne głosy, a potem wszystko wróciło do normy. Jeśli nie damy im prawa do błędu, pozbawimy ich motywacji, by wyjść z tego kryzysu. Zachowajmy spokój, jedynym wyjściem z całej sytuacji jest zdroworozsądkowe podejście.

Reakcje Stocha i Doleżala mówią wszystko. "Polacy nie mają pojęcia"

Dzięki niezłej sobotniej drużynówce, w której skoczkowie Michala Doleżala zajęli czwarte miejsce, Polska jest szósta w klasyfikacji Pucharu Narodów. Biało-Czerwoni zdobyli jednak zaledwie 418 punktów, prawie trzy razy mniej od prowadzących Niemców (1210 pkt).

Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się za tydzień w niemieckim Klingenthal, gdzie zaplanowano dwa konkursy indywidualne. Do Niemiec pojedzie tylko czterech polskich zawodników: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Reszta będzie trenować w Ramsau.