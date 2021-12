Nie ma już na co czekać! Najwyższy czas na radykalne kroki. Tak jak robił to Małysz

Czwarte miejsce drużyny i trzech Polaków z punktami w konkursie indywidualnym. Taki jest dorobek naszych skoczków z Pucharu Świata w Wiśle. Cudów nikt się nie spodziewał. Ale wszyscy liczyliśmy, że kadra prowadzona przez Michala Doleżala odbije się choć na tyle, by wylecieć z bylejakości. Nie wyleciała. Niestety, urządza się w niej.

Po konkursach w Niżnym Tagile i Kuusamo mieliśmy w Pucharze Narodów 133 punkty. Cztery konkursy i tylko 133 punkty - o kilka poziomów gorzej niż jeszcze rok temu. Wtedy w pierwszych czterech startach indywidualnych sezonu nasi zawodnicy wyskakali 509 punktów. Bez Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego w czwartym konkursie tamtej zimy - w Niżnym Tagile.

Teraz startują wszyscy nasi mistrzowie. Chociaż jeden startuje tak, że - to widać gołym okiem - warto byłoby mu tych startów oszczędzić, wycofać go z rywalizacji i skierować na treningi. W niedzielę w Wiśle Kubacki zajął 32. miejsce. Po raz czwarty z rzędu nie awansował do drugiej serii! A tak naprawdę miał piąty zupełnie nieudany konkurs z rzędu - doliczyć trzeba sobotnią drużynówkę, w której pogrzebał polskie szanse na podium, lądując w drugiej serii na 97. metrze.

Kubacki skacze wzwyż, jak w dawnych latach swojej kariery. I tak czarną serię wyników też miał ostatnio bardzo dawno temu - w sezonie 2014/2015.

Druzgocąca statystyka. Tak fatalnego startu sezonu nie było od 6 lat!

Stoch jak Małysz? Chcielibyśmy

Ale my tak naprawdę cofamy się w jeszcze bardziej zamierzchłą przeszłość. Niedziela 5 grudnia 2021 roku w Wiśle przebiegała dla polskich skoków trochę tak, jakby przeniosły się one w czasie o 20 lat wstecz. Dawno temu jeden Adam Małysz walczył z resztą świata i tylko czasem komuś jeszcze udawało się wejść do drugiej serii.

Teraz w roli samotnika wystąpił Stoch. Żyła i Zniszczoł prześlizgnęli się do rundy finałowej i uciułali po kilka drobnych punktów za 25. i 26. miejsce. Stoch doskoczył do 11. miejsca. I to jedyny promyk nadziei.

Promyczek tak naprawdę. Stoch miewa skoki świetne. Pojedyncze. Głównie w seriach treningowych. Od Stocha również oczekujemy więcej. Mamy prawo, sam mówił w przedsezonowej rozmowie ze Sport.pl, że dobrze się dzieje, gdy media i kibicuje liczą na sukcesy.

Kompromitacja Polaków w Wiśle! Kamil Stoch tylko bezradnie rozłożył ręce

Stoch, choć wygląda na naszego ratownika, jeszcze wcale nie błyszczy i tak naprawdę nie ratuje nas z przygnębienia. Skacze w kratkę - w Niżnym Tagile był piąty i 33., w Kuusamo - ósmy i 41., teraz zajął 11. miejsce. To nie jest mistrzostwo, to jest przeciętność.

Tak, polscy skoczkowie popadli w przeciętność. A może nawet są poniżej tego stanu. To nie jest moment na powtarzanie, że wolno się rozkręcają i że z czasem, jak w poprzednich sezonach, znajdą formę. To samo nie przyjdzie. To jest całkiem inna skala problemu. To chyba czas najwyższy na radykalne decyzje. Może warto odpuścić starty w Pucharze Świata i znaleźć swoje Ramsau, by naprawić błędy. Tak, jak to plus minus 20 lat temu zawsze robił mistrz Małysz.