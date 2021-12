Dramat! Tak wygląda klasyfikacja Pucharu Świata po zawodach w Wiśle

Kolejny weekend Pucharu Świata nie przyniósł żadnej sensacji. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Karl Geiger, który niedzielny konkurs indywidualny zakończył na 11. miejscu. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch awansował o jedno miejsce. Kolejne zawody skoków narciarskich odbędą się 11-12 grudnia w Klingenthal.

Puchar Świata w skokach narciarskich. Koniec zmagań indywidualnych

Po pierwszej serii prowadzi Austriak Jan Hoerl przed swoim rodakiem Stefanem Kraftem i Norwegiem Mariusem Lindvikiem. Kolejne miejsca zajmują Słoweniec Cene Prevc i Niemiec Marcus Eisenbichler, ale różnica między pierwszą piątką to zaledwie 2,8 punktu! Najlepszym z Polaków był dziewiąty Kamil Stoch. Do drugiej serii awansowali także 25. Piotr Żyła i 27. Aleksander Zniszczoł. Zaledwie dwa miejsca od grupy awansującej do drugiej serii znalazł się Dawid Kubacki (32.). Reszta Polaków znalazła się między 40., a 59. miejscem.

Pierwszym Polakiem, który wystartował w drugiej części zawodów był Aleksander Zniszczoł. 27-latek osiągnął wynik 115,5 metra. Kolejny Piotr Żyła wylądował pół metra dalej i uzyskał 0,1 punktu więcej (112 pkt). Niezadowolony po swoim skoku był Kamil Stoch, który skoczył 116,5 metra. Konkurs indywidualny wygrał Jan Hoerl, który dzięki wygranej w Wiśle awansował do pierwszej "dziesiątki" klasyfikacji generalnej.

Klasyfikacja generalna PŚ w skokach narciarskich. Gdzie znajdują się Polacy?

Karl Geiger (Niemcy) 355 pkt Anze Lanisek (Słowenia) 272 pkt Markus Eisenbichler (Niemcy) 237 pkt Stefan Kraft (Austria) 206 pkt Ryoyu Kobayashi (Japonia) 180 pkt Cene Prevc (Słowenia) 173 pkt Marius Lindvik (Norwegia) 162 pkt Halvor Egner Granerud (Norwegia) 160 pkt Killian Peier (Szwajcaria) 148 pkt Jan Hoerl (Austria) 131 pkt

