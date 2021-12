Wielka impreza w Polsce? "Jedna z najlepszych infrastruktur na świecie"

Zakopane zorganizuje mistrzostwa świata juniorów w skokach narciarskich. Stolica polskich Tatr nie jest jednak w stanie zorganizować czempionatu w narciarstwie klasycznym. Wszystko przez brak odpowiedniej infrastruktury. – Na tę chwilę nie mamy tras biegowych, na których można przeprowadzić mistrzostwa świata. Trasy w Zakopanem nie spełniają parametrów, wymaganych przez FIS. Musimy obejść się ze smakiem w tej kwestii. Trzeba o tym zapomnieć – mówi w rozmowie z TVP Sport Wojciech Gumny z Polskiego Związku Narciarskiego.

Mistrzostwa w skokach w Zakopanem? "Chcemy to zrobić"

Okazuje się jednak, że Zakopane może przeprowadzić mistrzostwa świata w skokach. Istnieje szansa, że skoki zostaną odłączone od innych dyscyplin. - W pewnym stopniu rozpoczęła się dyskusja na temat tego, żeby rozdzielić mistrzostwa świata w biegach narciarskich od skoków narciarskich. Jestem tego dużym zwolennikiem. Było wiele przypadków, że podczas rywalizacji skoczków były tłumy, a biegaczy śledziła garstka osób. Działało to też w drugą stronę – wyjaśnił Gumny.

Gdyby rzeczywiście doszło do rewolucji, wtedy Zakopane byłoby mocnym kandydatem do tego, żeby zorganizować taką imprezę. Gumny przekonuje, że w Zakopanem jest wszystko, czego trzeba do przeprowadzenia takich zawodów.

– Jeśli uda się rozdzielić mistrzostwa świata na dwa człony, to uważam, że Polska ma jedną z najlepszych infrastruktur na świecie, by przeprowadzić takie zawody. W Zakopanem w jednym miejscu jest skocznia duża i normalna. To jedne z nielicznych konkursów, gdzie można powiedzieć, że są rozgrywane "na nogach". Każdy kibic może bez problemów pojawić się pod skoczniami na pieszo. Nie trzeba korkować miasta. Korzystać z busów, które i tak, i tak by się pojawiły w razie kłopotów. W stolicy polskich Tatr sytuacja logistyczna wygląda bardzo dobrze. Obiekty są niemal w centrum miasta. Wokół jest pełno hoteli, miejsc noclegowych. Telewizyjnie też nie odstajemy od reszty świata. W obrazku wygląda do idealnie. Zaplecze przemawia za nami. Dalibyśmy radę przeprowadzić mistrzostwa świata i chcemy to zrobić – mówi Gumny.

Najbliższe mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym odbędą się w Planicy w 2023 roku. Następnie zawodnicy spotkają się w Trondheim w roku 2025. Zakopane trzykrotnie było gospodarzem imprezy – w 1928, 1939 i 1962 roku.