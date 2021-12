O której niedzielny konkurs skoków w Wiśle? [Transmisja TV, stream online]

W sobotnim konkursie drużynowym w Wiśle triumfowali Austriacy przed Niemcami oraz Słowenią. Polacy ukończyli zawody na czwarty miejscu, choć po pięciu skokach prowadzili. W niedzielę polscy skoczkowie staną przed szansą na osiągnięcie pierwszego sukcesu w tegorocznym Pucharze Świata.

REKLAMA

Zobacz wideo

W oczekiwaniu na przełamanie. W Wiśle wystąpi aż 11 Polaków

W niedzielę wystartuje aż 11 zawodników. Poza skaczącymi w sobotniej drużynówce Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą, Andrzejem Stękała oraz Dawidem Kubackim awans wywalczyli sobie Jakub Wolny Paweł Wąsek, Stefan Hula, Jan Habdas, Tomasz Pilch, Aleksander Zniszczoł oraz Klemens Murańka.

Adam Małysz grzmi po konkursie drużynowym w Wiśle. Mocno

W najwyższej formie znajdują się aktualnie Piotr Żyła oraz Kamil Stoch. To oni wydają się być najbliżej przełamania kiepskiej passy w PŚ. Obaj nieźle zaprezentowali się w konkursie drużynowym. W nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej Żyła zajął szóste miejsce, a Stoch dziewiąte. W fatalnej dyspozycji wydaje się być Dawid Kubacki, który zostałby sklasyfikowany na 29. pozycji z grona 32. zawodników, którzy oddali dwa skoki.

- Skoki Kamila Stocha są powtarzalne. Trochę żałuje, bo Kamil potrzebuje takiego potwierdzenia, że te skoki idą w dobrym kierunku, ale na razie nie ma do tego szczęścia. Jeśli jednak będzie cierpliwy, to będzie bardzo dobrze [...] Dawid w tym momencie nie jest w formie, ale staramy się wyciągnąć pozytywy i punkt po punkcie staramy się go odbudować - mówił po sobotnim konkursie trener polskich skoczków Michal Doleżal.

Kamil Stoch narzeka na konkurs w Wiśle. "To boli, panie władzo"

PŚ w Wiśle. Gdzie i o której obejrzeć konkurs drużynowy? Transmisja TV, stream online

Niedzielne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpoczną się o godz. 16:00. Godzinę wcześniej wystartuje seria próbna przed konkursem drużynowym w Wiśle. Transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Eurosport1, TVP1 oraz TVP Sport, a do tego na platformach sport.tvp.pl i player.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.