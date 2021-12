Piotra Żyłę uderzyły narty i go "rozebrało". "Dziurawe powietrze"

Polscy skoczkowie przez długi czas walczyli o podium zawodów w Wiśle, a nawet prowadzili w drugiej serii, ale skończyli na czwartym miejscu z wielką stratą do trzecich Słoweńców. Wygrali Austriacy o zaledwie 0,3 punktu przed Niemcami.

"Dziurawe powietrze" w skokach Żyły. "Ale ja wiem, tak jest"

O tym, że Polaków nie będzie na podium zdecydował skok na 97 metrów Dawida Kubackiego, ale przez cały konkurs warunki co chwilę się odwracały, a zawodnikami momentami huśtało w powietrzu. Jak Piotrem Żyłą, który w swoich próbach uzyskał 120 i 121 metrów. - Oj tam! - śmiał się na pytanie, czy w powietrzu "tańczył Macarenę".

Kamil Stoch narzeka na konkurs w Wiśle. "To boli, panie władzo"

Za to sam przebieg konkursu mu się nie podobał. - Taki to sport. O, taki! - 砰豉 odwrócił się, pokazując na słaby skok Naokiego Nakamury z Japonii. - Ciężko dzisiaj było. No, co ja powiem? Ktoś włącza i wyłącza. Te fronty - mówił o trudnych warunkach na skoczni Polak.

- Bardzo fajnie mi się skakało i choć może trochę powietrza by mi się przydało, nie pogardziłbym, ale same próby były stabilne. W drugiej serii poczułem, że było fajnie poparte do progu, choć nie chciało tam lecieć - opisywał zawodnik. Został też zapytany o pierwszy skok, który zachwiał w powietrzu. - Dostałem wiatrem na buli, uderzyły mnie narty i tam mnie trochę "rozebrało". Ale ja wiem, tak jest, no. Czułem dziurawe powietrze, a w drugim nie było go w ogóle - ocenił.

Po skoku Dawida Kubackiego zapadła totalna cisza. "Czekam na wyrok"

Stękała: Jest niedosyt, bo chciałoby się na tym podium stanąć

- Całkiem dobry skok oddałem w pierwszej serii, choć warunki trochę pomogły. Drugi muszę przeanalizować - mówił za to Andrzej Stękała, który skakał w drugiej grupie zawodników i uzyskał najpierw 129,5, a potem 112,5 metra. - Jest jakiś niedosyt, bo chciałoby się na tym podium stanąć. Nabralibyśmy trochę większej pewności siebie, ale mimo wszystko możemy być zadowoleni, bo jednak walka była dość wyrównana i daliśmy z siebie wszystko. Czasem trzeba uznać wyższość innych - dodał.

Doleżal otwarcie po konkursie w Wiśle: Nie jest w formie

- Chcę dzisiaj popracować, jutro też i jedziemy dalej - wskazał Żyła. A jedzie razem z Andrzejem Stękałą i dziewiątką pozostałych polskich skoczków - Klemensem Murańką, Kamilem Stochem, Janem Habdasem, Dawidem Kubackim, Stefanem Hulą, Pawłem Wąskiem, Tomaszem Pilchem, Aleksandrem Zniszczołem i Jakubem Wolnym - na konkurs indywidualny. Niedzielne zmagania rozpoczną się o 15:00 od serii próbnej, początek konkursu zaplanowano o godzinę później. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.