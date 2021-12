Dyrektor TVP znów na froncie w wojnie o skoki: "tymczasowa polityczna fanaberia"

Tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu Pucharu Świata w skokach pojawiła się zaskakująca wiadomość. TVN przejął prawo do transmisji skoków narciarskich na otwartej antenie, kupując je na wyłączność. Tym samym TVP straciła taką możliwość, choć posiadała je od ponad 20 lat i wybuchu "małyszomanii".

"To sytuacja bez precedensu, gdyż Telewizja Polska transmituje skoki narciarskie od kilkudziesięciu lat, budując popularność dyscypliny, rozpoznawalność zawodników i zwiększając ekspozycję sponsorów. Trudno nie wiązać tej decyzji z próbą wpisania sportu w spór polityczny wokół stacji TVN i używania skoków narciarskich jako swoistego zakładnika w tym sporze. Telewizja Polska otrzymała sygnały, że sytuację tę z niepokojem przyjęli również nasi partnerzy z Polskiego Związku Narciarskiego" - można było przeczytać w oświadczeniu wydanym przez TVP.

TVP pozostało "na pocieszenie" pokazywanie konkursów w Wiśle i Zakopanem, a także mistrzostw świata w lotach narciarskich, które w przyszłym roku odbędą się w Vikersund. Z tego powodu Telewizja Polska próbuje wycisnąć maksimum z polskich zawodów. W piątek przeprowadzono transmisję nawet z obydwu treningów przed serią kwalifikacyjną.

Wygląda na to, że Telewizja Polska nadal nie pogodziła się ze stratą praw do transmitowania Pucharu Świata w skokach. Kulminacją były słowa Macieja Kurzajewskiego, prowadzącego studio skoków podczas weekendu w Wiśle. - Cudownie, że są państwo z nami i ufamy, że będą państwo z nami, kiedy to skoki są w rodzinnym domu, czyli w Telewizji Polskiej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej - powiedział dziennikarz, zapraszając na transmisję z sobotniego i niedzielnego konkursu.

Komentarz dyrektora TVP Sport dot. utraty praw do transmisji PŚ w skokach narciarskich. "Domem skoków była, jest i będzie Telewizja Polska"

W sobotę głos w tej sprawie zabrał za pośrednictwem mediów społecznościowych dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski. - Domem skoków narciarskich była, jest i będzie Telewizja Polska. Sytuacja z tego sezonu jest tymczasową polityczną fanaberią. Kibicom życzę cierpliwości, spokoju i zaufania. Wiemy co robimy, wszystko pod kontrolą. Tymczasem wielu pozytywnych emocji podczas weekendu w Wiśle - napisał na Twitterze.

Relacje tekstowe na żywo z sobotniego konkursu drużynowego i niedzielnego indywidualnego w skokach narciarskich w Wiśle na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Harmonogram zawodów Pucharu Świata w Wiśle:

Sobota, 4 grudnia:

godz. 15:30 - seria próbna (TVP Sport),

godz. 16:30 - rozpoczęcie konkursu drużynowego (Eurosport, TVP 1, TVP Sport, Player).

Niedziela, 5 grudnia: