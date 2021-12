Kasai zdumiewa coraz bardziej! Ujawnił do kiedy będzie skakał. "Nie straciłem sił"

Noriaki Kasai jest jedną z największych legend skoków narciarskich. Debiutował w konkursie Pucharu Świata w 1988 roku, ale ostatnio nie możemy go oglądać na skoczniach zagranicznych, ponieważ nie zakwalifikował się do kadry. Japończyk pomimo 49 lat wciąż bierze jednak udział w krajowych zawodach i zapowiada, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, aby pojechać na igrzyska.

Kasai niemal na pewno stracił szansę na wyjazd na zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie (od 4 do 20 lutego 2022 roku) po słabym występie na mistrzostwach Japonii w październiku, ale ma plany, aby startować jeszcze przez dziewięć lat! 49-letni skoczek nie traci motywacji i zaznacza, że chce być jak Kazuyoshi Miura, który w dalszym ciągu występuje w FC Yokohama jako czynny piłkarz.

Kasai nie kończy kariery. Zamierza skakać do 58. roku życia. "Jeszcze nie straciłem wszystkich sił"

- Jeszcze nie straciłem wszystkich sił. W przyszłym roku skończę 50 lat, ale będę kontynuował - tak jak król "Kazu" - ujawnił Kasai w wywiadzie dla Eurosportu, nawiązując do piłkarza FC Yokohamy. I dodał, ze jego celem jest start na jeszcze jednych IO. - Jak się nie uda, to kolejne są za cztery lata. Chcę skakać do 2030 r., czyli do igrzysk, do których Sapporo zgłosiło się jako gospodarz - zakończył.

W zeszłym sezonie Kasai nie pojawił się w konkursie najwyższej rangi, przez co przerwał serię kolejnych sezonów z udziałem w cyklu. Miał ich w dorobku już aż 31. Jego największym sukcesem w karierze pozostaje srebrny medal olimpijski zdobyty w konkursie na dużej skoczni na igrzyskach w Soczi. Poza tym ma także złoto mistrzostw świata w lotach z Harrachova z 1992 roku, czy dwa indywidualne brązowe medale mistrzostw świata w Val di Fiemme z 2003 roku.

