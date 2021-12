Gdzie i kiedy oglądać zawody w Wiśle? Uwaga! Tym razem nie w TVN [TRANSMISJA]

Początek sezonu w wykonaniu polskich skoczków pozostawia wiele do życzenia. Najlepsze wyniki na razie odniósł Kamil Stoch, który punktował w dwóch z czterech rozegranych konkursów. Częściej w pierwszej trzydziestce pojawiał się tylko Piotr Żyła, który zdobywał punkty w trzech konkursach. Trener Michal Dolezal nie bierze pod uwagę, żeby jego podopieczni zrobili sobie przerwę od startów w Pucharze Świata. "To by była ostateczność. Za wcześnie, by w ogóle o tym myśleć. Kadra jest dobrze przygotowana do Pucharu Świata" - powiedział szkoleniowiec.

W środę 1 grudnia wszystko wskazywało na to, że FIS nie dopuści Klemensa Murańki do startów w Wiśle. 27-latek przechodził izolację w Rosji, przez co nie wystartował w zawodach w Niżnym Tagile oraz Kuusamo. Ostatecznie negocjacje PZN z FIS zakończyły się sukcesem, co przekazał Aleksander Roj, dziennikarz TVP Sport.

Puchar Świata. Zaostrzone restrykcje w Wiśle, nie wystartuje Simon Ammann

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) postanowiła zareagować na sytuację pandemiczną w Polsce. W ostatnich tygodniach pojawia się tendencja wzrostu przypadków koronawirusa, przez co władze zdecydowały się wprowadzić nowe obostrzenia. FIS postanowił, że uroczyste wręczenie numerów startowych dla najlepszych zawodników się nie odbędzie, a skoczkowie będą mieli zakaz wychodzenia poza teren skoczni oraz hotel, w którym będą docelowo spędzać czas. Łącznie na trybunach w Wiśle pojawi się około sześciu tysięcy kibiców, a obiekt może się zapełnić maksymalnie w 50 procentach.

Na skoczni w Wiśle nie pojawi się Simon Ammann, czterokrotny mistrz olimpijski. Jego miejsce w kadrze Szwajcarii zajął Andreas Schuler. Ammann od 2018 roku planował rezygnację ze startów w Polsce i mówił wprost, że nigdy nie będzie tęsknił za tym miejscem. Mimo swoich deklaracji Ammann pojawił się w Wiśle w 2020 roku, gdzie zajął piąte miejsce w cyklu letniego Grand Prix. Tym samym Szwajcarów, poza Schulerem będzie reprezentował Gregor Deschwanden, Killian Peier oraz Dominik Peter.

PŚ w Wiśle. Gdzie i kiedy oglądać zawody w Wiśle?

Zawody Pucharu Świata w Wiśle są jednymi z nielicznych, które będą transmitowane w pełni przez Telewizję Polską. Tym samym poza TVP konkursy będą możliwe do obejrzenia jedynie w Eurosporcie oraz Playerze. Relacja z zawodów w Wiśle na żywo na stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Program zawodów Pucharu Świata w Wiśle:

Piątek, 3 grudnia:

godz. 15:45 - trening (TVP Sport),

godz. 18:00 - kwalifikacje (TVP 1, TVP Sport, Eurosport, Player).

Sobota, 4 grudnia:

godz. 15:30 - seria próbna (TVP Sport),

godz. 16:30 - rozpoczęcie konkursu drużynowego (Eurosport, TVP 1, TVP Sport, Player).

Niedziela, 5 grudnia: