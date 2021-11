Tak wygląda klasyfikacja Pucharu Narodów w skokach. Polska bardzo nisko

Tylko dwóch Polaków w drugiej serii niedzielnego konkursu w Ruce i jedynie 12 zdobytych punktów. Jakub Wolny zajął 23. miejsce, a Piotr Żyła był 27. Pozostali Polacy nie dość, że nie awansowali do drugiej serii, to jeszcze zostali sklasyfikowani w piątej dziesiątce. W niedzielę najlepszy był Anze Lanisek, który wyprzedził lidera Pucharu Świata Karla Geigera i Markusa Eisenbichlera.

Stoch po swoim skoku był zrezygnowany. Kacper Merk prowadzący z nim rozmowę dla Eurosportu pytał Stocha o przyczynę słabszej próby i przytoczył, że Dawid Kubacki stwierdził, że jury nie powinno puścić Polaka w takich warunkach. - Nie wiem, no. Idąc tutaj, zastanawiałem się, co wam mam odpowiedzieć. I jedyne, co mi przyszło do głowy to... Potrzymaj moje narty - poprosił dziennikarza Stoch. I chwilę później szeroko rozłożył ręce.

Niska pozycja Polaków w Pucharze Narodów

Fatalne wyniki Polaków na początku tego sezonu Pucharu Świata odbijają się na klasyfikacji Pucharu Narodów. W sobotę Polacy zostali wyprzedzeni przez Szwajcarów, w niedzielę strata do nich jedynie urosła. Kadra prowadzona przez Michala Doleżala zdobyła do tej pory łącznie 133 punkty i jest klasyfikowana dopiero na 7. miejscu.

Wymowny gest Kamila Stocha w wywiadzie. "Potrzymaj mi narty". Małysz grzmi

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Niemcy 711 pkt. Słowenia 555 pkt. Japonia 416 pkt. Norwegia 404 pkt. Austria 374 pkt. Szwajcaria 161 pkt. Polska 133 pkt. Rosja 88 pkt. Finlandia 13 pkt. Estonia 13 pkt. Bułgaria 6 pkt. Kanada 1 pkt.

Puchar Świata przeniesie się teraz do Wisły, gdzie w najbliższy weekend odbędą się dwa konkursy - w sobotę rozegrany zostanie konkurs drużynowy, a w niedzielę zaplanowany jest konkurs indywidualny.