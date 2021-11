Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ w skokach po czterech konkursach

Sporo nadziei mieli polscy kibice przed startem nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wyniki reprezentantów Polski pozostawiają jednak wiele do życzenia i to już od pierwszych zawodów. Zmiany miały nadejść w ten weekend, jednak już od sobotnich zawodów nie można mówić o szczęściu naszych kadrowiczów. Kamil Stoch zakończył pierwszy dzień rywalizacji w Kuusamo na 8. miejscu, a Piotr Żyła na pozycji 23.

REKLAMA

Zobacz wideo Kuusamo, znowu to samo? "Trudna przyjaźń z wiatrem"

Piotr Żyła i Jakub Wolny jedynymi w drugiej rundzie w Kuusamo. Polacy słabo pokazali się na początku rywalizacji

Niedziela była jeszcze gorsza, szczególnie dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Kamil Stoch nie zakwalifikował się do drugiej rundy skoków w Kuusamo, kończąc pierwszą na 41. miejscu. Niżej od 34-latka byli Aleksander Zniszczoł (42.) oraz Dawid Kubacki (44.). W pierwszej 30. znaleźli się natomiast Piotr Żyła (9. miejsce) oraz Jakub Wolny (29. miejsce).

Klęska potęgi skoków narciarskich. I te słowa o Stochu: Jestem przekonany

Fenomenalny skok w drugiej rundzie odnotował Anze Lanisek. W pierwszej rundzie Słoweniec skoczył 147 metrów, natomiast w drugiej - 135. To jego pierwsze zwycięstwo w karierze, choć nie udało mu się pokonać lidera klasyfikacji generalnej Karla Geigera. Słoweniec awansował natomiast na miejsce wicelidera.

Geiger w pierwszej rundzie uzyskał wynik 138 metrów, natomiast w drugiej jeszcze poprawił swój wynik o 4,5 metra. Dzięki temu zyskał bardzo dobrą punktację. Następnie na 3. miejsce awansował Eisenbichler (145 m i 135,5 m).

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Jeżeli chodzi o Polaków, to najlepiej ze wspomnianej dwójki startujących w drugiej rundzie, poradził sobie Jakub Wolny. 26-latek skoczył 132 metry, za co otrzymał 129,3 pkt. Pierwszą rundę zakończył z wynikiem 130 metrów. Piotr Żyła z kolei wylądował na 112 metrze, za co otrzymał bardzo niskie noty. Podkreślmy, że pierwszą rundę Polak zakończył z wynikiem 140 m. Żyła spadł w klasyfikacji generalnej na 29. pozycję, Wolny zajmuje miejsce 42.

Puchar Świata w skokach narciarskich. Jak wygląda klasyfikacja generalna?

Karl Geiger (Niemcy) 305 pkt Anze Lanisek (Słowenia) 252 pkt Markus Eisenbichler (Niemcy) 192 pkt Ryoyu Kobayashi (Japonia) 180 pkt Halvor Egner Granerud (Norwegia) 160 pkt Stefan Kraft (Austria) 146 pkt Cene Prevc (Słowenia) 133 pkt Killian Peier (Szwajcaria) 119 pkt Timi Zajc (Słowenia) 90 pkt Marius Lindvik (Norwegia) 82 pkt

...

13. Kamil Stoch (Polska) 77 pkt

29. Piotr Żyła (Polska) 27 pkt

32. Dawid Kubacki (Polska) 20 pkt

42. Jakub Wolny (Polska) 8 pkt

46. Andrzej Stękała (Polska) 1 pkt