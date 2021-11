Wymowny gest Kamila Stocha w wywiadzie. "Potrzymaj mi narty". Małysz grzmi

121,5 metra nie dało Kamilowi Stochowi awansu do drugiej serii w niedzielnym konkursie. Polak puszczony w trudnych warunkach zajął dopiero 41. miejsce. Po skoku tylko machnął ręką.

Stoch rozłożył ręce. Polak "wycięty" po skoku w złych warunkach

Kacper Merk prowadzący z nim rozmowę dla Eurosportu pytał Stocha o przyczynę słabszej próby i przytoczył, że Dawid Kubacki stwierdził, że jury nie powinno puścić Polaka w takich warunkach. - Nie wiem, no. Idąc tutaj, zastanawiałem się, co wam mam odpowiedzieć. I jedyne, co mi przyszło do głowy to... Potrzymaj moje narty - poprosił dziennikarza Stoch. I chwilę później szeroko rozłożył ręce.

- Pierwszy skok (w kwalifikacjach - przyp.red.) był za wcześnie. Taki psikus. Natomiast drugi wydawał się dobry. Może był odrobinę spóźniony, ale czułem energię z progu, to wszystko wydawało mi się, że jest okej. No fizyki nie oszukam - wskazał Stoch. - Kamil nie miał szans w tym skoku odlecieć. Miał dwa metry z tyłu na progu i dwa na buli. Przyssało go do zeskoku. To nie był sprawiedliwy konkurs - ocenił w studiu Eurosportu Adam Małysz.

Sędziowie w pierwszej serii nie poczekali, ale drugą serię już przeciągali

Jury nie poczekało na próby czterech zawodników, którzy w trudnych warunkach nie oddali skoków na miarę zapunktowania w zawodach. Poza Stochem chodzi o Piusa Paschke, Yukiyę Sato i Roberta Johanssona.

Co ciekawe, w drugiej serii sędziowie poszli po rozum do głowy. Gdy podmuchy sięgnęły nawet 2-3 metrów na sekundę z tyłu skoczni, konkurs dwukrotnie przerywano i zmieniano długość najazdu na próg. Decyzji o przerwie nie było jednak w przypadku "wycięcia" czterech skoczków w pierwszej rundzie.

Konkurs w Ruce wygrał Słoweniec Anze Lanisek. W finale na swój skok czekał dobrych kilka minut. Zapunktowało dwóch Polaków - 23. Jakub Wolny i 27. Piotr Żyła. Następne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich zaplanowano na dni 3-5 grudnia w Wiśle. W Polsce odbędzie się konkurs drużynowy i indywidualny. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.