Polska spada w klasyfikacji Pucharu Narodów. Nawet Szwajcaria jest lepsza

Kamil Stoch i Piotr Żyła reprezentowali Polskę w II serii trzeciego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pierwszy z wymienionych skoczków zakończył zawody na 8. miejscu. Polak skoczył 128 metrów, jednak patrząc na jego reakcję, nie był zadowolony z osiągniętego wyniku. Żyła natomiast zakończył sobotnie zmagania na 23. pozycji, uzyskując wynik 120,5 metra.

REKLAMA

Zobacz wideo Kuusamo, znowu to samo? "Trudna przyjaźń z wiatrem"

- Jakby mi ktoś kamieni na plecy dosypał - mówił po zawodach Piotr Żyła w wywiadzie z Eurosportem. Reprezentanci Polski uzbierali w poprzednich konkursach Pucharu Świata 81 punktów. Wyniki wywalczone przez Stocha i Żyłę poprawiły bilans punktowy w klasyfikacji Ligi Narodów, jednak nie dały awansu na wyższe miejsce. Polacy właściwie spadli w klasyfikacji o jedną pozycję. Cztery punkty przewagi zyskali Szwajcarzy.

Puchar Narodów w skokach narciarskich. Klasyfikacja drużynowa:

Niemcy - 509 pkt Japonia - 382 pkt Słowenia - 359 pkt Norwegia - 342 pkt Austria - 257 pkt Szwajcaria - 125 pkt Polska - 121 pkt Rosja - 42 pkt Finlandia 13 pkt Bułgaria - 6 pkt Kanada - 1 pkt

Podkreślmy, że reprezentacja Polski podchodziła do zawodów Pucharu Świata w Kuusamo z przewagą 15 punktów. W następnych zawodach biało-czerwoni będą musieli jednak nadrabiać stratę. Zawody w Kuusamo to kolejny przypadek w tym sezonie, gdy do II serii zakwalifikowało się tylko dwóch Polaków. Jak prezentowały się wyniki pozostałych kadrowiczów? Do TOP 30 nie awansowali: Dawid Kubacki (33.) Aleksander Zniszczoł (37.), Andrzej Stękała (38.) i Jakub Wolny, który był 47.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Zawody wygrał Ryoyu Kobayashi, który skoczył 143 metry. To 20. zwycięstwo Japończyka w konkursach Pucharu Świata. Prowadzący po pierwszej serii Lanisek wylądował na 140. metrze, przez co spadł na drugie miejsce. Na podium stanął też Markus Eisenbichler.

Najgorszy konkurs Polaków w PŚ od prawie 6 lat! "Jest delikatny niepokój"

Przypomnijmy, że punkty zebrane w konkursach indywidualnych przyznawane reprezentacjom w klasyfikacji Pucharu Narodów w następujący sposób: 100, 80, 60, 50, 45, 40, 36, 32, 29, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (miejsca 1.- 30.).