Małysz bezwzględnie ocenia słaby start sezonu Żyły. "Znów zaczyna"

Sześciu polskich skoczków pomimo tego, że zdołało przebrnąć piątkowe kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Kuusamo, to wypadło w nich bardzo słabo. Najlepszy z biało-czerwonych był Kamil Stoch, który skoczył tylko 125,5 metra i zajął 24. miejsce. Zdecydowanie słabiej spisał się Piotr Żyła. Polak poleciał na 121,5 m, co dało mu odległe 38. miejsce.

Formę Żyły, który w Niżnym Tagile najpierw nie zakwalifikował się do inauguracyjnego konkursu, a dzień później zajął 16. miejsce, skomentował dyrektor Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz w rozmowie ze stacją TVP Sport.

Małysz o słabej formie Żyły na początku sezonu PŚ. "Znów zaczyna jeździć po swojemu"

- Sztab wie, w którą stronę iść. Jedno to przekazać zawodnikom uwagi, drugie, aby zawodnicy to wykonali. Piotrek Żyła znów zaczyna jeździć po swojemu. Dlatego też jego skoki wyglądają, jak wyglądają - powiedział Małysz o Piotrze Żyle.

I dodał: - Były to dla nas bardzo ciężkie kwalifikacje. Nikt nie chce źle skakać, ale jak nie wychodzi, to ciężko w ogóle o tym mówić. Chłopaki nie robią tego specjalnie, ale cały czas czegoś brakuje. Wiedzą, że doskonale przepracowali cały okres przygotowawczy. Pojedyncze skoki wychodzą, ale gdy przychodzi kwalifikacyjne napięcie, to nie jest tak, jak byśmy chcieli. Pozytywem są skoki Kuby i Andrzeja, które były niezłe.

Tak wygląda harmonogram drugiego weekendu PŚ w skokach narciarskich:

Sobota, 27.11.2021

15:15 - Seria próbna

16:30 - Pierwsza seria

Niedziela, 28.11.2021

14:30 - Kwalifikacje

16:15 - Pierwsza seria

Najlepszy w kwalifikacjach w Kuusamo okazał się Ryoyu Kobayashi, który skoczył aż 147 metrów - czyli tylko pół metra bliżej od jego rekordu skoczni. Wyprzedził Daniela Hubera (141,5 metra) i Piusa Paschke (138,5 metra).

Początek konkursu indywidualnego w Kuusamo w sobotę o 16:30. Wcześniej, bo o 15:15 rozpocznie się seria próbna. Relacja ze wszystkich skoków na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.