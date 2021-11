TVP nabyło jedyne możliwe prawa do skoków. "Telewizja Polska pozyskała licencję"

W październiku grupa Discovery poinformowała, że przejmuje skoki narciarskie praktycznie na własność. Po wielu latach Puchar Świata niemal zniknął z anten Telewizji Polskiej. Publiczny nadawca pokaże tylko polskie konkursy - z Wisły i Zakopanego, a także mistrzostw świata w lotach narciarskich w Vikersund, do których praw nie ma za to Discovery. Reszta, a więc praktycznie cały sezon 2021/22, który ruszył w miniony weekend, kibice zobaczą tylko w otwartym TVN-ie, w Eurosporcie oraz w serwisie player.pl.

Przeprosiny za początek sezonu polskich skoczków. "Głupio o tym mówić"

"To sytuacja bez precedensu, gdyż Telewizja Polska transmituje skoki narciarskie od kilkudziesięciu lat, budując popularność dyscypliny, rozpoznawalność zawodników i zwiększając ekspozycję sponsorów. Trudno nie wiązać tej decyzji z próbą wpisania sportu w spór polityczny wokół stacji TVN i używania skoków narciarskich jako swoistego zakładnika w tym sporze. Telewizja Polska otrzymała sygnały, że sytuację tę z niepokojem przyjęli również nasi partnerzy z Polskiego Związku Narciarskiego" - czytaliśmy w oświadczeniu TVP, które kończyło się słowami: "Liczymy na opamiętanie, powrót zdrowego rozsądku, odrzucenie intencji politycznych i współpracę tak jak w przypadku najbliższych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie".

Discovery, które przez wiele lat dzieliło się skokami z TVP, nie ma obowiązku sprzedawać sublicencji do pokazywania Pucharu Świata. Ustawa o radiofonii i telewizji mówi jasno, że najważniejsze wydarzenia sportowe dla polskich kibiców, w tym PŚ w skokach, muszą być pokazywane w telewizji ogólnodostępnej. A TVN spełnia te wymagania. Grupa Discovery cały czas jasno stawia na to i otwarcie o tym komunikuje, że jedyną ogólnodostępną stacją pokazującą skoki narciarskie w Polsce jest właśnie TVN.

Wygląda na to, że doszło do małego zwrotu akcji, o czym donosi portal wirtualnemedia.pl. "Choć TVN Grupa Discovery posiada prawa do niemal wszystkich transmisji z Pucharu Świata w skokach narciarskich, to Telewizja Polska pozyskała licencję na emisję skrótów najciekawszych momentów zawodów" - czytamy na łamach portalu. Trzeba jednak pamiętac, że to prawa kupowane prawdopodobnie od samego Infrontu, który nimi zarządza.

Te informacje potwierdził dziennikarz TVP Sport Sebastian Parfjanowicz, który zamieścił wpis na swoim koncie w mediach społecznościowych. - Kupiliśmy jedyne dostępne w tej chwili prawa, czyli news access. Oznacza to prawo do skrótu zawodów w programach informacyjnych - przekazał dziennikarz na Twitterze.

Michal Doleżal już wie, co poszło nie tak. Tajemnica prędkości Żyły rozwiązana

Początek sezonu Pucharu Świata w Niżnym Tagile jest dla polskiej kadry wyjątkowo nieudany. Nie licząc koronawirusa biało-czerwoni prezentują kiepską formę na starcie nowego sezonu. W niedzielnym konkursie Kamilowi Stochowi nie udało się nawet wejść do drugiej serii konkursu. Podobnie zresztą jak Dawidowi Kubackiemu. W finale mogliśmy oglądać tylko Piotra Żyłę (16. miejsce) i Andrzeja Stękałę (30.miejsce). To był najgorszy konkurs za kadencji Michala Doleżala.

Kolejne zmagania w Pucharze Świata odbędą się w dniach 26-28 listopada w fińskiej Ruce. Konkursy zostaną rozegrane w sobotę i niedzielę, odpowiednio o godzinie 16:30 oraz 16:15. Relacje z konkursów na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.