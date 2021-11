Granerud przeszedł do historii! Pobił wieloletni rekord norweskiej legendy

W pierwszym konkursie Pucharu Świata w Niżnym Tagile Halvor Egner Granerud był blisko wygranej. Norwego prowadził po pierwszej serii, ale w drugiej jego próba nie była wystarczająca do tego, aby wyprzedzić Karla Geigera i Ryoyu Kobayashiego. W niedzielnych zawodach Granerud był jednak wyraźnie podrażniony.

W pierwszej serii nie miał sobie równych i skoczył 134,5 metra. To był najdłuższy skok w całym konkursie, jedyny powyżej 130 metrów. Norweg miał bezpieczną przewagę nad Hoerlem i Geigerem. W drugiej serii nie skoczył już tak spektakularnie, ale nie było to konieczne. 122 metry wystarczyły do tego, żeby tym razem zepchnąć Geigera na drugie miejsce i sięgnąć po pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Pucharu Świata.

Rekord Halvora Egnera Graneruda. Jest najlepszy w historii

Jednocześnie triumf w Niżnym Tagile jest jego 12. wygraną w karierze. Tym samym Granerud przeszedł ho historii norweskich skoków narciarskich. Nikt bowiem nie wygrał tylu konkursów. 11 zwycięstw miał na koncie Roar Ljoekelsoey, który ostatnie zwycięstwo w Pucharze Świata odniósł 15 lat temu. Granerud ten wynik wyrównał w poprzednim sezonie, kiedy sięgnął po swoją pierwszą Kryształową Kulę. W Niżnym Tagile pobił rekord swojego słynnego rodaka. I z pewnością nie jest to jeszcze koniec.

Skocznia w Niżnym Tagile ewidentnie "leży" Granerudowi. Norweg w poprzednim sezonie wygrał tam oba konkursy, w tym roku zajął trzecie i pierwsze miejsce. Rosyjska skocznia nie będzie za to dobrze się kojarzyła Polakom. Nasi skoczkowie zawiedli zwłaszcza w niedzielę. Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Jakub Wolny nie awansowali do drugiej serii, a najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 16. "Kibice skoków szybko muszą zapomnieć o inauguracyjnym weekendzie w Niżnym Tagile. W sobotę było słabo, ale w niedzielę nasi skoczkowie zaliczyli najgorszy konkurs Pucharu Świata od 28 lutego 2016 roku. Jeszcze za wcześnie, żeby bić na alarm, ale w sztabie naszej kadry pewnie pojawi się mały niepokój" – pisze na Sport.pl Piotr Majchrzak.

