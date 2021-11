Przełomowa zmiana! Kibice muszą uważać, żeby nie przegapić skoków [Transmisja TV]

W piątek odbyły się kwalifikacje do pierwszego konkursu Pucharu Świata i były one popisem Kamila Stocha, który je wygrał, skacząc aż 135 m i wyprzedzając drugiego Słoweńca Anze Laniska aż o 10,4 pkt.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy sezon, nowe nadzieje. "Kubackiego stać na wszystko. To może być jego zima"

Skoki narciarskie debiutują w TVN! "Oczywiście, że nas straszyli"

- Super powiedziałbym - mówił Stoch w odpowiedzi na pytanie Kacpra Merka z Eurosportu po skoku, zapytany o to, jak ocenia otwarcie sezonu. Choć samym skokiem z kwalifikacji radzi się nie sugerować. - Bardziej cieszę się ogólnie z dnia, bo super poczuć śnieg pod nartami, hamować bokiem i czuć zimową aurę - ocenił.

- Chciałoby się mieć takiego farta, jak kolega przed chwilą - mówił o skoku Stocha dla Eurosportu Dawid Kubacki. I zaskoczony pytał: "Wygrał? Łapczywy na pieniądze" - to z kolei nawiązanie do nagrody, jaką otrzymał Stoch: trzy tysiące franków szwajcarskich. - Złość przeze mnie przemawia, bo chciałbym tak polecieć i żeby dopisało trochę to szczęście - wskazał Kubacki.

"Mało co zagrało" - trener Austriaków tłumaczy wpadkę z kwalifikacji w Niżnym Tagile

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Słabe skoki innych Polaków w kwalifikacjach. W sobotę będzie lepiej?

Słabiej w loteryjnych warunkach w Niżnym Tagile spisali się pozostali biało-czerwoni. Jakub Wolny zajął 32. miejsce (104 metry), Dawid Kubacki był 36., Piotr Żyła (obaj po 110 metrów) został sklasyfikowany na 39. pozycji, a Andrzej Stękała na 45. miejscu (106 metrów). Wszyscy zapewnili sobie jednak udział w sobotnim konkursie. Niewiele zabrakło Klemensowi Murańce, który po skoku na odległość 100 metrów zajął 51. miejsce. Najsłabiej z biało-czerwonych skoczył Stefan Hula - 98 metrów, co dało mu dopiero 56. pozycję.

Sensacją kwalifikacji było odpadnięcie Stefana Krafta, który skoczył tylko 101 metrów i był 53. Co ciekawe Austriak był najlepszy na drugim treningu, bo wylądował aż na 132,5 metrze.

Gdzie i kiedy pierwsze zawody PŚ w skokach narciarskich? [Transmisja TV, stream online]

Pierwszy konkurs indywidualny sezonu olimpijskiego zaplanowano na sobotę, 20 listopada o godzinie 16:00. Zawody będą transmitowane w Eurosporcie, Eurosport Playerze, aplikacji Player.pl i pierwszy raz w historii na kanale TVN, który przejął prawa do transmisji skoków od Telewizji Polskiej. Relacja tekstowa na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.