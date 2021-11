- To może być zima, kiedy Dawid Kubacki zrobi kolejny krok w górę, ustabilizuje się na jeszcze wyższym poziomie i powalczy o Kryształową Kulę. Na pewno go na to stać - mówi Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

3 Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl