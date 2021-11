To już dziś! Rozpoczynamy Puchar Świata w skokach! Kiedy i gdzie oglądać kwalifikacje? [TRANSMISJA]

Grupa Discovery poinformowała w oficjalnym komunikacie na początku października, że nabyła prawa do pokazywania skoków narciarskich na najbliższe sezony w zasadzie na wyłączność. Telewizja Polska pokaże jedynie konkursy Pucharu Świata w Wiśle oraz Zakopanem i mistrzostwa świata w lotach w Vikersund. Efektem nabycia praw przez TVN był też transfer Sebastiana Szczęsnego, który był związany z TVP od 2004 roku.

Zobacz wideo Tajna broń polskich skoczków na nowy sezon. Nie chcieli zdradzić, o co chodzi

Niżny Tagił. Polacy mają tajną broń w wojnie technologicznej z resztą stawki. "Element gry psychologicznej"

Trener Michal Dolezal zdecydował, że Polskę w pierwszych konkursach Pucharu Świata w sezonie 2021/2022 będzie reprezentować siedmiu skoczków: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Jakub Wolny, Klemens Murańka oraz Andrzej Stękała. "Chciałbym mieć trudny wybór, ale musimy poczekać, jak zawodnicy będą skakać" - komentował szkoleniowiec. Polscy skoczkowie będą mieli na wyłączność wkładki i zapięcia do wiązań, które pozwolą zyskać do dwóch metrów na odległości skoku i 0,2 kilometra na godzinę w prędkości na progu.

Ostatnie doniesienia wskazywały na to, że pogoda w Niżnym Tagile (tzn. silny wiatr oraz ocieplenie) może spłatać figla organizatorom, ale wszystko wskazuje na to, że zmagania w Rosji są niezagrożone. "Wiemy, że w piątek ma być słonecznie, nawet około -3 stopni Celsjusza, a to tutaj ciepły, zimowy dzień. W sobotę to się zmieni i wróci mróz do -15 stopni. Będzie padał śnieg i wiał wiatr z podmuchami do 4-5 m/s" - komentował Siergiej Zyrianow, szef zawodów.

Gdzie i kiedy oglądać kwalifikacje?

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego w nowym sezonie Pucharu Świata odbędą się w piątek 19 listopada o godzinie 16:30. Transmisja z kwalifikacji będzie dostępna do obejrzenia w Eurosporcie 1, platformie internetowej player.pl oraz w aplikacji mobilnej Eurosport Player. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.