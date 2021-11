Inauguracja PŚ w skokach storpedowana? Złe wieści. Mamy odpowiedź szefa zawodów

Przed najlepszymi skoczkami pierwsza w historii inauguracja Pucharu Świata w Rosji. W Niżnym Tagile pojawiły się już wszystkie kadry, które wezmą udział w zawodach, a niektóre z nich trenowały na znakomicie przygotowanych obiektach.

Obiekty w Niżnym Tagile przygotowane "idealnie". Warunki przed inauguracją perfekcyjne

Organizatorzy przygotowujący kompleks obiektów uczynili z tego już pewnego rodzaju sztukę. Choć osób, które zajmują się skoczniami jest zaledwie piętnaście, to nawet na dwa dni przed zawodami wyglądały niesamowicie - równo rozłożony śnieg, bez potrzeby mrożenia i podtrzymywania temperatury ze względu na panujący w Rosji mróz. - Warunki są perfekcyjne, przygotowanie skoczni idealne - zachwycał się w rozmowie dla Sport.pl szef zawodów, Siergiej Zyrianow.

- Delegat techniczny, jego asystent, a także dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile, wizytowali obiekt i byli bardzo zadowoleni. Znaleźli tylko jeden mankament: zbyt miękki i płaski zeskok w rejonie lądowania na dużej skoczni. Ale to zostanie poprawione już na nieoficjalny trening wieczorem - zapewnił. Dziennikarz skijumping.pl, Dominik Formela, informował, że brali w nim udział wszyscy wielcy oprócz Polski - Słoweńcy, Niemcy, Austriacy, Norwegowie, czy Japończycy. Wcześniej skoczkowie pojawili się na mniejszej skoczni - testowali ją Kazachowie, Rosjanie, Chińczycy, czy Bułgar Wladimir Zografski.

Pojawiły się zapowiedzi odnośnie trudnych warunków pogodowych przed startem konkursów w Niżnym Tagile. Prognozy pogody zapowiadają ocieplenie w piątek na kwalifikacje, a później mocny wiatr w dni pierwszej rywalizacji o punkty Pucharu Świata.

Szef zawodów jednak uspokaja. - Wiemy, że w piątek ma być słonecznie, nawet około -3 stopni Celsjusza, a to tutaj ciepły, zimowy dzień. W sobotę to się zmieni i wróci mróz do -15 stopni. Będzie padał śnieg i wiał wiatr z podmuchami do 4-5 metrów na sekundę. To jednak nie przeszkodzi w rozegraniu zawodów, bo do tego potrzeba byłoby podmuchów ponad 7 metrów na sekundę. Takich raczej nie będzie. Nawet jeśli, to skocznie mają tę zaletę, że leżą w małej dolinie, zagłębieniu. Tutaj te najmocniejsze podmuchy dochodzą rzadko - ocenił Siergiej Zyrianow.

Rywalizacja w Niżnym Tagile do tej pory rzadko była pozytywna dla Polaków - na podium stał tu tylko Piotr Żyła, który w 2018 roku był drugi i trzeci. Czy pora zatem na pierwsze polskie zwycięstwo? Rywalizacja z Ryoyu Kobayashim, Halvorem Egnerem Granerudem, czy Karlem Geigerem, uważanymi za faworytów początku sezonu, może być jednak bardzo trudna. Relacje na żywo z zawodów w Niżnym Tagile na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.