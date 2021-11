Kłopoty, kłopoty europosła PiS. Mazurek zapytał go, czy będzie oglądał skoki w TVN

Gościem Roberta Mazurka w RMF był eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości prof. Zdzisław Krasnodębski, którego Mazurek przedstawił jako "samozwańczego eksperta skoków narciarskich" – Dlaczego samozwańczy? Jestem znanym ekspertem, przynajmniej przez pana redaktora – uśmiechnął się europoseł. W związku z tym Mazurek rozpoczął pytaniem o skoki narciarskie. Dziennikarz RMF zapytał się, czy w związku z tym, że TVP straciło prawa do pokazywania konkursów Pucharu Świata, europoseł będzie oglądał skoki w TVN-ie.

Europoseł PiS dostał pytanie o skoki narciarskie. Zaskakująca odpowiedź

- Nie jestem ograniczony do TVN-u, mogę oglądać w Eurosport. Są jeszcze inne kanały – mówił Krasnodębski, na co Mazurek celnie zripostował, że Eurosport ma tego samego właściciela co TVN. – Ten sam właściciel? No to trudno – odparł zmieszany europoseł. Następnie został zapytany o jego typy przed pierwszym konkursem Pucharu Świata w Niżnym Tagile.

- Ja stawiam oczywiście na Polaków. Granerud jest groźny jak wiadomo – powiedział.

- Ale Stoch był 55. w letnich zawodach! – odparł Mazurek.

- Ale on powoli dochodzi do formy, więc mam nadzieję, że w tym sezonie zabłyśnie. W tamtym sezonie odniósł ogromny sukces, wygrał Turniej Czterech Skoczni – powiedział Krasnodębski.

W tym sezonie skoków narciarskich polskich kibiców czeka rewolucja. Po wielu latach Puchar Świata niemal zniknie z anten Telewizji Polskiej. Publiczny nadawca pokaże tylko polskie konkursy - z Wisły i Zakopanego. Cały sezon 2021/2022, który ruszy już za półtora miesiąca, kibice zobaczą tylko w otwartym TVN-ie, a także w Eurosporcie i w serwisie player.pl

Niektórzy kibice mogli mieć obawy, że w przeciwieństwie do transmisji, które przeprowadzała TVP, za oglądanie konkursów na antenie TVN trzeba będzie płacić. Ostatecznie obawy okazały się nieuzasadnione. Nie dość, że zawody będą pokazywane w otwartym kanale, to na dodatek, jak poinformowała telewizja w odpowiedzi na pytanie jednego z kibiców na YouTube, wszystkie konkursy, jakie będą transmitowane w serwisie player.pl będą dostępne za darmo.

TVN będzie przeprowadzać relacje z konkursu skoków w bardzo atrakcyjnej formie. Pisaliśmy, że ma być nowoczesne studio, znakomici eksperci i będzie dużo merytoryki, a także lżejszych materiałów. Studio ma prowadzić m.in. Sebastian Szczęsny.

Pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędzie się 20 listopada w rosyjskim Niżnym Tagile. TVN oprócz relacji z konkursów, transmitować będzie też inne najważniejsze imprezy: Turniej Czterech Skoczni i zimowe igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata w lotach narciarskich. W TVP będzie można obejrzeć tylko mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Vikersund, konkursy w Wiśle (rozegrane w dniach 4-5 grudnia 2021 roku) oraz w Zakopanem (15-16 stycznia przyszłego roku).