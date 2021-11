Tak zareagował Piotr Żyła, gdy usłyszał, że TVP straciło skoki. "Popatrzyłem w kalendarz"

Piotr Żyła udzielił serwisowi sport.interia.pl wywiadu, w którym odniósł się do utraty przez TVP praw do transmisji skoków narciarskich. - To chyba było zaskoczenie dla wszystkich. [...] Zobaczyłem w Internecie, że skoki będą w TVN. Na początku pomyślałem, że to prima aprilis, ale patrzę w kalendarz, a to październik - powiedział polski skoczek.

