Dziennikarz odsłania kulisy transferu z TVP do TVN. Wiadomo, jak zareagował dyrektor stacji

O transferze Sebastiana Szczęsnego "Wirtualne Media" poinformowały w czwartek. Dziennikarze portalu podkreślają, że w środowisku to jeden z najgłośniejszych medialnych transferów ostatnich lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Rewolucja w skokach narciarskich. Znikają z anten TVP

Sebastian Szczęsny odszedł z TVP. "Trzeba było wyjść poza strefę komfortu"

Sebastian Szczęsny z Telewizją Polską był związany od 2004 r. – najpierw jako ekspert w trakcie Pucharu Świata w skokach, a potem przez lata jako główny komentator (obok Włodzimierza Szaranowicza, Przemysława Babiarza i Stanisława Snopka). W TVP komentował także gale boksu czy wyścigi kolarskie. W rozmowie z WP Sportowe Fakty Szczęsny zdradził, jak jego były pracodawca zareagował na jego odejście.

Wyjaśniła się rola Krzysztofa Skórzyńskiego. TVN dał mu zadanie specjalne

- Moja rozmowa z Markiem Szkolnikowskim [dyrektorem TVP Sport – red.] była bardzo ok. Kiedy się spotkaliśmy, po mnie było widać, że jestem zdecydowany. Marek okazał pełne zrozumienie, że pojawiły się przede mną możliwości, z których chcę skorzystać, żeby potem nie żałować niepodjęcia rękawicy. Skoki narciarskie to dyscyplina, dzięki której przyszedłem do TVP i to głównie skokami się w TVP zajmowałem, w ten sport byłem najbardziej zaangażowany. Kiedy się okazało, że skoki przechodzą do TVN-u, podążyłem za dyscypliną – powiedział dziennikarz.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl!

- Decyzja nie była łatwa. Trzeba było wyjść poza swoją strefę komfortu. Będzie mi bardzo brakować boksu, który jest moją pasją. Gal boksu zawodowego, magazynu "Ring", współpracy z Piotrkiem Jagiełłą, która była dla mnie wielką przyjemnością, bo Piotrek to moim zdaniem jeden z najlepszych znawców pięściarstwa w Polsce. Jeżeli jednak nadarza się taka okazja, nowy projekt, który daje duże możliwości rozwoju, należy z niej skorzystać. A boks? Kto wie, może za jakiś czas zawita także na naszą antenę – dodał Szczęsny, który w TVP komentował także walki bokserskie.

Pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędzie się 20 listopada w rosyjskim Niżnym Tagile. TVN oprócz relacji z konkursów, transmitować będzie też inne najważniejsze imprezy: Turniej Czterech Skoczni i zimowe igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata w lotach narciarskich. W TVP będzie można obejrzeć tylko mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Vikersund, konkursy w Wiśle (rozegrane w dniach 4-5 grudnia 2021 roku) oraz w Zakopanem (15-16 stycznia przyszłego roku).

Michal Doleżal zapowiada ofensywę polskich skoczków! "Chcemy atakować od razu"

Świetne informacje dla kibiców skoków. Wszystko za darmo także w internecie

Niektórzy kibice mogli mieć obawy, że w przeciwieństwie do transmisji, które przeprowadzała TVP, za oglądanie konkursów na antenie TVN trzeba będzie płacić. Ostatecznie obawy okazały się nieuzasadnione. Nie dość, że zawody będą pokazywane w otwartym kanale, to na dodatek, jak poinformowała telewizja w odpowiedzi na pytanie jednego z kibiców na YouTube, wszystkie konkursy, jakie będą transmitowane w serwisie player.pl będą dostępne za darmo.