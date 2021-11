Wyjaśniła się rola Krzysztofa Skórzyńskiego. TVN dał mu zadanie specjalne

Według wielu Skórzyński miał być prowadzącym studio zawodów Pucharu Świata, ale jego rola w transmisjach TVN-u z konkursów skoków ostatecznie będzie inna. Dziennikarz znalazł miejsce w zespole reporterskim Grupy Discovery.

Skórzyński będzie pracował dla TVN przy PŚ w skokach. Dziennikarz w innej roli niż przewidywano

Będzie pracował przy wywiadach z zawodnikami podczas zawodów wraz z Pawłem Łukasikiem i Kacprem Merkiem. Za to studio przed i po konkursach będą prowadzili Sebastian Szczęsny, który przeniósł się do Grupy Discovery z Telewizji Polskiej oraz Damian Michałowski.

Skórzyński, który do tej pory pracował w TVN przy polityce i prowadził program "Sprawdzam" w TVN24, został zawieszony po tym, jak ujawniono maile, z których wynikało, że miał doradzać ministrowi Michałowi Dworczykowi. Teraz poza pracą przy skokach, które są jego pasją poza polityką, miał mieć jednak także inną propozycję. - Kusił go Polsat. Do TVP nie chce iść wbrew temu co pisze wielu internautów. "Skóra" liczy, że za jakiś czas będzie mógł ponownie zajmować się tematyką polityczną. Może do wiosny ucichnie zamieszanie wokół e-maili ministra Dworczyka - wskazał anonimowy informator portalu wirtualnemedia.pl ze środowiska TVN.

Skórzyński już rozpoczął pracę w nowej roli

Skórzyński przy wywiadach pracował już podczas letnich mistrzostw Polski w Zakopanem. Pojawił się tam drugiego dnia zawodów i przeprowadzał wywiady dla TVN m.in. z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą i Dawidem Kubackim.

Przypomnijmy: miesiąc temu grupa Discovery poinformowała, że przejmuje skoki narciarskie praktycznie na własność. Po wielu latach Puchar Świata niemal zniknie z anten Telewizji Polskiej. Publiczny nadawca pokaże tylko polskie konkursy - z Wisły i Zakopanego, a także mistrzostw świata w lotach narciarskich w Vikersund, do których praw nie ma za to Discovery. Reszta, a więc praktycznie cały sezon 2021/22, który ruszy już za półtora miesiąca, kibice zobaczą tylko w otwartym TVN-ie, w Eurosporcie oraz w serwisie player.pl.

Pierwszy weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich zaplanowano na dni 19-21 listopada w rosyjskim Niżnym Tagile. Relacje na żywo także na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.