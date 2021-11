Oficjalnie: TVN odkrył karty! Wiemy, kto poprowadzi studio skoków. Dwie osoby

W czwartek sport.pl informował, że TVN relację z konkursów będzie przeprowadzać w bardzo atrakcyjnej formie. Pisaliśmy, że ma być nowoczesne studio, znakomici eksperci i będzie dużo merytoryki, a także lżejszych materiałów. Studio ma prowadzić m.in. Sebastian Szczęsny.

Szczęsny i Michałowski prowadzącymi studia

Wiadomo już, że studio będzie prowadzić dwóch dziennikarzy. Oprócz Szczęsnego będzie to Damian Michałowski. Poinformował o tym oficjalnie TVN w specjalnym komunikacie prasowym.

- Dziennikarze będą rozmawiać z zaproszonymi do studia gośćmi oraz ekspertkami i ekspertami (zarówno obecnymi na miejscu, jak i online), łączyć się z reporterami, analizować najważniejsze wydarzenia i występy Polaków, odkrywać przed widzami tajemnice skoczni, a także pokazywać uwagi i reakcje fanów w mediach społecznościowych. W każdym tygodniu będą gościli znakomite postaci związane ze skokami narciarskimi - czytamy.

Szczęsny i Michałowski nie ukrywają dużej ekscytacji.

- Wreszcie się zaczyna! Mam ogromną nadzieję, że podobnie jak ja, widzowie już nie mogą się doczekać tej chwili, kiedy ruszy karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tym razem będzie się ona kręcić w nowych telewizyjnych okolicznościach, więc emocje są tym większe. Liczą się każdy start, każdy skok, każdy metr…ale liczy się też każdy Kibic! Wierzę, że wspólnie przeżyjemy niezapomniany, a przede wszystkim fascynujący sezon skoków narciarskich w TVN, Eurosporcie i Playerze" - powiedział Sebastian Szczęsny.

- Możliwość wzięcia udziału w tak wielkim wydarzeniu, to powrót do moich zawodowych, sportowych korzeni. Nie mogę się doczekać pierwszych skoków tej zimy! Apetyty na sukces naszych zawodników mamy ogromne, podobnie jak te, które dotyczą nowej jakości prezentowania zawodów Pucharu Świata w TVN, Eurosporcie i Player.pl. Bardzo się cieszę, że przy jednym stole usiądziemy razem z Sebastianem Szczęsnym, bo to jeden z największych fachowców w tej dyscyplinie sportu. Gwarantujemy świetnych gości w specjalnie zaprojektowanym studiu i moc wspólnego kibicowania! - dodaje Damian Michałowski.

Pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędzie się 20 listopada w rosyjskim Niżnym Tagile. TVN oprócz relacji z konkursów, transmitować będzie też inne najważniejsze imprezy: Turniej Czterech Skoczni i zimowe igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata w lotach narciarskich. W TVP będzie można obejrzeć tylko mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Vikersund, konkursy w Wiśle (rozegrane w dniach 4-5 grudnia 2021 roku) oraz w Zakopanem (15-16 stycznia przyszłego roku).

Niektórzy kibice mogli mieć obawy, że w przeciwieństwie do transmisji, które przeprowadzała TVP, za oglądanie konkursów na antenie TVN trzeba będzie płacić. Ostatecznie obawy okazały się nieuzasadnione. Nie dość, że zawody będą pokazywane w otwartym kanale, to na dodatek, jak poinformowała telewizja w odpowiedzi na pytanie jednego z kibiców na YouTube, wszystkie konkursy, jakie będą transmitowane w serwisie player.pl będą dostępne za darmo.