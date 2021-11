Eisenbichler krytykuje miejsce rozegrania igrzysk. Wskazał kluczowy problem

Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie będą zdecydowanie najważniejszą imprezą zbliżającego się sezonu sportów zimowych. Impreza rozpocznie się dokładnie 4 lutego 2022 roku i potrwa do 20 lutego 2022. Ceremonie otwarcia i zamknięcia odbędą się na Stadionie Narodowym w Pekinie, czyli dokładnie na tej samej arenie co na letnich igrzyskach w 2008.

Eisenbichler krytykuje miejsce rozegrania igrzysk. "Obiekty mogą być potem niewykorzystywane"

Konkursy skoków narciarskich podczas igrzysk olimpijskich 2022 rozgrywane będą na kompleksie Snow Ruyi National Ski Jumping Centre w miejscowości Zhangjiakou. Skoczkowie nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z tymi obiektami, ponieważ zaplanowana na poprzedni sezon Pucharu Świata próba została odwołana z powodu pandemii koronawirusa.

Od dłuższego czasu pojawia się wiele krytycznych głosów dotyczących miejsca rozegrania igrzysk w 2022 roku. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że niezaszczepieni sportowcy będą musieli odbyć aż 21-dniową kwarantannę po przylocie do Chin! - Wymagane jest pełne szczepienie minimum dwa tygodnie przed wylotem do Chin. Tylko szczepienie zwalnia z 21-dniowej restrykcyjnej kwarantanny - napisano w oficjalnym zbiorze covidowych obostrzeń.

Do krytycznych głosów dotyczących miejsca, w którym zostaną zorganizowane najbliższe igrzyska dołączył się ostatnio Markus Eisenbichler. - Miejsce rozgrywania igrzysk olimpijskich w 2022 r. nie jest idealne. Zawody i tak się tam jednak odbędą, więc będę chciał zrobić wszystko, by jak najlepiej się zaprezentować i sięgnąć po medal. Gdybym nie pojawił się na tej imprezie, czy gdyby sportowcy z Niemiec tam się nie wybrali, medale i tak zostałyby rozdane - stwierdził Niemiec w rozmowie z portalem Sport1.de.. - Kolejne igrzyska odbędą się we Włoszech i uważam, że to znacznie lepsza lokalizacja. Uważam, że igrzyska powinny być organizowane tam, gdzie sporty zimowe mają swoją tradycję, a ich uprawianie przynosi korzyści. Obiekty, które powstają w Chinach, mogą być potem niewykorzystywane - zwrócił uwagę drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w zeszłym sezonie.

Pierwsze konkursy Pucharu Świata w sezonie 2021/2022 odbędą się natomiast już w dniach 20-21 listopada w Niżnym Tagile.