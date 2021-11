Legendarny Jens Weissflog jednoznacznie o Kamilu Stochu i Dawidzie Kubackim

Już w sobotę 20 listopada w Niżnym Tagile odbędzie się pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich 2021/2022. Po raz pierwszy od czterech lat inauguracja nowego sezonu nie odbędzie się w Wiśle. Konkursy na skoczni imienia Adama Małysza zostały przesunięte i odbędą się dopiero w dniach 4-5 grudnia. Kryształowej Kuli będzie bronił Norweg Halvor Egner Granerud, który ostatecznie w klasyfikacji generalnej poprzedniego sezonu wyprzedził Niemca Markusa Eisenbichlera i Kamila Stocha.

Przy okazji zbliżającej się inauguracji Pucharu Świata w skokach obszernego wywiadu Eurosportowi udzielił trzykrotny złoty medalista olimpijski Jens Weissflog. Niemiec zdecydował się w nim na porównanie dwóch najlepszych polskich skoczków - Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Jak sam przyznał, wyjątkowo ceni sobie umiejętności obu zawodników i uważnie obserwuje ich kariery już od dawna. Obaj podobnie jak on poznali między innymi smak zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni.

- Kamil jest typem zwycięzcy. Ma w sobie dar. Jeśli tylko będzie dalej tak pracował, z pewnością go nie straci. Zresztą jestem o niego spokojny. Nie trzeba martwić się o jego motywację, bo on ją po prostu ma - ocenił legendarny skoczek.

Następnie odniósł się do umiejętności Kubackiego. - Na samym początku wszyscy o nim mówili, że jest utalentowany, ale za bardzo wyluzowany. Nie dysponował takim potencjałem jak Kamil, ale był wytrwały. W pewnym momencie nastąpił przełom, przekuł talent w zwycięstwa. Wszystko zaczęło się od Letniego Grand Prix, w którym poszło mu świetnie - podkreślił Weissflog. - Czasem w głowie potrzeba zmiany, która sprawi, że jest się kimś więcej niż tylko utalentowanym zawodnikiem. Często wymaga to podpowiedzi ze strony kogoś, kto na wszystko patrzy z boku. To może być opinia, że jeśli dasz z siebie jeszcze trochę więcej, trafisz na szczyt. Dawidowi udało się zmienić w głowie nastawienie. Z czasem zdał sobie sprawę, na co go stać - wytłumaczył.

- Dawid i Kamil nie są w stanie odnosić sukcesów, jeśli jakaś rzecz nie jest dopracowana na sto procent. U nich wszystkie elementy muszą razem zagrać. U Kubackiego szczególnie imponuje wybicie i dynamika, ale widać też problem z przejściem w fazę lotu i techniką lotu - dodał Weissflog.

Kim jest Jens Weissflog?

Jens Weissflog to zdecydowanie jeden z najlepszych niemieckich skoczków narciarskich w historii. Urodzony w 1964 roku zawodnik w trakcie swojej kariery odnosił wiele sukcesów. Na swoim koncie ma aż 33 zwycięstwa w indywidualnych konkursach Pucharu Świata. W sezonie 1983/84 zdobył swoją jedyną w karierze Kryształową Kulę. W tym samym sezonie triumfował po raz pierwszy w Turnieju Czterech Skoczni, a sukces ten powtórzył także rok później. Na swoim koncie ma także dwa medale Mistrzostw Świata w lotach narciarskich.

W swoim dorobku Jens Weissflog ma także cztery medale igrzysk olimpijskich. W 1984 roku w Sarajewie Niemiec sięgnął po złoto na skoczni normalnej i srebro na skoczni dużej. Dziesięć lat później w Lillehamer sięgnął natomiast po dwa złota w drużynie. Do tego 57-letni skoczek dziewięciokrotnie zdobywał medale mistrzostw świata, z czego dwa były złote.