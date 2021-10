Nowe wielkie objawienie w skokach. Sensacyjny mistrz Norwegii. "Jestem człowiekiem z ulicy"

"Wstrząs w norweskich skokach" - tak tytułuje tekst o mistrzostwach kraju dziennik "Dagbladet". Opowiada w zasadzie o jednym zawodniku. Bo jeśli w Polsce niespodzianką zawodów w Zakopanem był Jan Habdas, to co powiedzieć o Oscarze Petersenie Westerheimie po mistrzostwach Norwegii w Oslo?

REKLAMA

Zobacz wideo Rewolucja w skokach narciarskich. Znikają z anten TVP

Westerheim skoczył dwa razy po 102 metry i pokonał całą norweską kadrę narodową. Co prawda, różnice w czołówce były minimalne - Halvor Egner Granerud przegrał z nim o 0,2 punktu, a Marius Lindvik o 0,9 punktu, ale niemal każdy tego sobotniego wieczora pod obiektem Midtstubakken był po prostu pod wrażeniem wyczynu 25-latka.

Sensacyjny złoty medalista mistrzostw Norwegii. "Nigdy bym tak nie pomyślał"

Po dekoracji Granerud i Lindvik podnieśli go do góry na swoich ramionach, a sam Westerheim nie potrafił powstrzymać emocji i wzruszony płakał na oczach norweskich dziennikarzy. - Mam 25 lat, jestem studentem ekonomii w Oslo i skoczkiem. Jestem tylko człowiekiem z ulicy, poza tym, że umiem jeździć na nartach - mówił skromnie cytowany przez "Dagbladet". - Jestem marzycielem, ale nie miałem pojęcia, że to się może wydarzyć. Nigdy bym tak nie pomyślał - ocenił Westerheim.

Skoczek etiopskiego pochodzenia nie wystartował w mistrzostwach. Kuriozalny powód

Skoczek nigdy nie punktował w zawodach Pucharu Świata i tylko raz awansował do pierwszej serii konkursu. Nie brylował także w konkursach niższej rangi - Pucharu Kontynentalnego, czy FIS Cup. - Na treningach nie skaczę najgorzej. Byłem dobry zwłaszcza w czerwcu. I sprawdzam się w trudnych sytuacjach - opisał charakterystykę swoich skoków Norweg.

Westerheim kolegą Graneruda ze szkoły. Wyskoczył jak on i jego trener, były mistrz świata

Okazuje się, że Westerheim to były kolega ze szkoły Halvora Egnera Graneruda. - Znamy się, odkąd byliśmy brzdącami. Dla niektórych jest pewnie zupełnie nieznany, ale ze względu na naszą wspólną przeszłość oglądanie jego sukcesu było dla mnie wielką przyjemnością - wskazał dla "Dagbladet" Granerud.

Westerheim w pewnym sensie przypomina zresztą zwycięzcę klasyfikacji generalnej zeszłego sezonu Pucharu Świata - nie jest zbyt znany szerszej publiczności, notuje niezłe wyniki latem i wyskakuje na mistrzostwach kraju. Choć to nie pierwszy przypadek, gdy w wieku dwudziestu kilku lat skoczek z Norwegii notuje zaskakujący sukces. Warto wspomnieć choćby o przypadku zdobycia mistrzostwa świata w Falun przez Runę Veltę, o którego końcu kariery po tym sukcesie mówił nam trener Norwegów, Alexander Stoeckl. Co ciekawe, to właśnie Velta trenuje teraz Westerheima.

Najbardziej utytułowany skoczek w konkursach drużynowych LMP. Ani Stoch, ani Żyła, ani Kubacki

Stoeckl niepewny co do Westerheima. A może także i całej norweskiej kadry?

Skoki Westerheima już są niezłe, a odległości imponujące, ale Alexander Stoeckl potwierdza, że same wyniki krajowych mistrzostw na jednym obiekcie nie przekonają go, że Westerheima trzeba zabrać na inaugurację Pucharu Świata do Niżnego Tagiłu. - Musimy porównać jego wyniki także na innych obiektach. Jeśli zaprezentuje się dobrze, to powinien się sprawdzić, choć wiemy, że w Rosji i tak będzie mu ciężko - ocenił dla "Dagbladet" szkoleniowiec.

Ciekawe, czy austriacki trener Norwegów bardziej patrzy na wyskok Westerheima, czy formę reszty swoich zawodników. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez profil localSJresults na Twitterze, żaden z Norwegów nie zbliżył się nawet do wyników z zeszłorocznych wyników na mistrzostwach Norwegii.

Kapitalne informacje dla polskich kibiców! Skoki nie tylko w telewizji. I to za darmo!

To sprawia, że nad norweskimi skoczkami przed pierwszymi zawodami Pucharu Świata pojawia się spory znak zapytania. Wiadomo jednak, że najważniejszym celem sezonu pozostają igrzyska olimpijskie, a żeby być na nich w formie, ta musiałaby wystrzelić w okolicach stycznia, a najlepiej lutego. Oczywiście najlepiej byłoby być w dobrej dyspozycji już na początku sezonu i długo ją utrzymać, ale to często niemożliwe. Tak, czy inaczej: Westerheim to na razie ciekawostka, choć także nadzieja dla Norwegów. Ale nad formą reszty zawodników z pewnością należy się pochylić i zastanowić, czy na pewno będą gotowi na początek sezonu i napędzenie się na najważniejsze konkursy.