Walter Hofer wraca do Pucharu Świata. "Kultowy status"

Walter Hofer przez 28 lat pełnił funkcję dyrektora Pucharu Świata w skokach narciarskich. Stał się symbolem tej dyscypliny. Kibice proszą go autografy i zdjęcia, tak samo jak zawodników, a gdy podejmował decyzję o odwołaniu zawodów, krytykowano go niczym skoczka po słabym skoku. Hofer opuścił stanowisko po sezonie 2019/2020. Zastąpił go Sandro Pertile.

Walter Hofer wraca do skoków. Zobaczymy go w Willingen

Teraz Austriak zalicza mały powrót do skoków narciarskich. Jak poinformowali w środę organizatorzy konkursów Pucharu Świata w Willingen, Hofer został patronem zawodów. - Tu mieszkają skoki narciarskie. Willingen sprawdziło się jako organizator kategorii A, wielokrotnie podejmowano i spontanicznie wdrażano nasze sugestie i przez trzy dekady osiągnięto tu kultowy status w skokach narciarskich – powiedział Hofer, cytowany przez portal weltcup-willingen.de.

W zbliżającym się sezonie Pucharu Świata w Willingen zaplanowano pięć konkursów. Oprócz zawodów mieszanych są też dwa konkursy kobiet i mężczyzn. Zawody zaplanowano od 28 do 30 stycznia 2022. Odbywa się tam również turniej "Willingen Six".

Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich zbliża się wielkimi krokami. Zawodnicy wrócą na skocznie już niemal równo za miesiąc. W odróżnieniu od poprzednich sezonów inauguracja nie będzie miała miejsce w Wiśle, a w Niżnym Tagile. Konkursy na skoczni im. Adama Małysza również odbędą się w początkowej fazie sezonu.

Od sezonu 2021/2022 zawody Puchary Świata będzie transmitować TVN, a także Eurosport oraz platforma Player.pl. "Polskie" konkursy w Zakopanem i Wiśle będzie można także obejrzeć w TVP. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

