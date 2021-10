Oficjalnie: Ważna informacja dla kibiców przed PŚ w Wiśle. Znamy też ceny biletów

- Na 99 procent będzie tak, że na trybunach w Wiśle i Zakopanem będą mogły pojawić się wyłącznie osoby w pełni zaszczepione. Decyzję podjęliśmy w konsultacji z lekarzami – zapowiadał we wrześniu Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego. Teraz wiemy już oficjalnie, że na skoczni będą mogły pojawić się jedynie osoby zaszczepione. Taką decyzję podjął PZN wspólnie z organizatorami. Podczas rezerwacji i zakupu biletu kibice będą musieli złożyć oświadczenie o pełnym zaszczepieniu.

Bilety coraz droższe

Z pewnością wielu kibicom się to nie spodoba, ale to nie jedyny problem. Innym są ceny biletów, a te są dosyć wysokie. A na pewno wyższe niż w poprzednich latach. W pierwszej fazie sprzedaży, która potrwa od piątkowego południa do 30 listopada bilety będą kosztowały 110 złotych za stojące i 259 złotych za siedzące miejsce. W drugiej fazie, od 1 grudnia będzie to 129 złotych i 279 złotych. Dla porównania, w 2019 roku trzeba było zapłacić odpowiednio 60 i 180 złotych.

PŚ 2021/2022. Znamy program Pucharu Świata w Wiśle

Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich zbliża się wielkimi krokami. Zawodnicy wrócą na skocznie już niemal równo za miesiąc. W odróżnieniu od poprzednich sezonów inauguracja nie będzie miała miejsce w Wiśle, a w Niżnym Tagile. Konkursy na skoczni im. Adama Małysza również odbędą się w początkowej fazie sezonu.

Zawody w Wiśle odbędą się w dniach 3-5 grudnia. Kibice, którzy zjawią się na trybunach, będą mieli okazję zobaczyć dwa konkursy (indywidualny i drużynowy). W piątek 3 grudnia o godzinie 18:00 przeprowadzone zostaną kwalifikacje do niedzielnego konkursu. W sobotę zawodnicy wystąpią w konkursie drużynowym, który rozpocznie się o godzinie 16:30. Jeśli chodzi o niedzielny konkurs indywidualny, to start pierwszej serii został zaplanowany na godzinę 16:00.

Od sezonu 2021/2022 zawody Puchary Świata będzie transmitować TVN, a także Eurosport oraz platforma Player.pl. "Polskie" konkursy w Zakopanem i Wiśle będzie można także obejrzeć w TVP. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

